El empleado municipal, ganador del Premate de Cebadores, reveló sus secretos para cebar un mate

El Festival Popular del Parque Lineal Sur fue escenario del debut del Premate de Cebadores, competencia organizada por el Centro Comunitario Solidaridad junto al Municipio para seleccionar a los finalistas que participarán en la Fiesta Nacional del Mate. Allí, vecinas y vecinos de distintas edades se animaron a participar en rondas sucesivas que exigieron técnica, sabor y control del mate.

Sergio Bobadilla, trabajador municipal, se quedó con la victoria en esta primera fecha. En diálogo con Elonce, contó cómo decidió presentarse: “Escuché que estaban invitando a anotarse, pregunté si podía ir y me inscribí. Te dan el mate, la yerba, el agua a la temperatura justa y las reglas. Yo lo tomé tranquilo”.

El certamen evaluó mates amargos, sin mover la bombilla y respetando el tiempo entre cebadas. “Eran cuatro mates que tenía que preparar y el jurado prueba el sexto. Cuando dijeron mi nombre no lo podía creer. Primera vez en mi vida que gano algo”, relató.

Sergio Bobadilla recibiendo el premio en el Festival Popular. Foto: Municipalidad de Paraná.

Un premio simbólico y un lugar en la Fiesta del Mate

Bobadilla contó que tras ganar el Premate de Cebadores en el Parque Lineal Sur recibió su kit de mate y él decidió que regalárselo a su esposa.

Además de este premio, clasificó para competir en la Fiesta Nacional del Mate el 6 y 7 de febrero, donde el ganador podrá llevarse viajes a Río de Janeiro y Bariloche. “Sería lindo poder ganar e ir a Brasil. Nunca fui, pero siempre hay una primera vez”, expresó entre risas.

El mate, en su caso, va más allá del concurso. “En el trabajo soy el cebador oficial. Es un símbolo de amistad. Hablamos, charlamos, compartimos problemas y el mate ayuda. Después en mi casa, mi señora y mis hijas me esperan para la ronda de la tarde”, contó.

Sergio Bobadilla nos enseñó a cebar un buen mate. Foto: Elonce.

Técnicas y ritual

Bobadilla también compartió algunos secretos frente a cámara: “Pongo la yerba, sacudo para que salga el polvo, un chorrito de agua para hacer la espumita y recién ahí la bombilla. La temperatura ideal es 80 grados para que no se queme la yerba”.

El Premate de Cebadores continuará en distintas fechas hasta completar el listado final de competidores que subirán al tradicional escenario Luis ‘Pacha’ Rodríguez durante la Fiesta Nacional del Mate.