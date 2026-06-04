Rancheros llega a Santa Fe: Meno Fernández anticipó el show y valoró la fidelidad del público

La banda Rancheros se presentará este viernes 5 de junio a las 21 en Santa Fe, en el marco de una nueva gira nacional que mantiene al grupo en constante movimiento. En la previa del show, su líder Meno Fernández dialogó con Elonce y adelantó detalles del recital, reflexionó sobre su carrera y destacó el vínculo especial con el público de Paraná.

“Estamos felices. Rancheros no para nunca. A veces me preguntan cuándo comienza la gira y yo digo: ‘¿cuándo termina?’”, expresó el músico, al invitar al público de la región a cruzar el río para el espectáculo que se realizará en Tribus Club de Arte.

La visita genera expectativas no solo en Santa Fe, sino también en Paraná, donde la banda mantiene una fuerte conexión con sus seguidores. De hecho, en presentaciones anteriores —como en el Teatro 3 de Febrero— lograron convocatorias masivas, con localidades agotadas y gran repercusión.

Un vínculo cercano con el público

Durante la entrevista, Meno Fernández remarcó que una de las claves del éxito de Rancheros es la cercanía con la gente. “Yo tengo un modo muy íntimo de comunicarme. Nunca fui distante. Nosotros somos la gente y eso trato de hacerlo sentir”, explicó.

El artista destacó que esa conexión se construye desde el origen mismo de las canciones. “Cuando escribo, lo hago en mi casa, tomando mates, en una sala de ensayo y trato de que la gente sienta ese mismo momento, como si estuviéramos todos alrededor de una mesa cantando juntos”, señaló.

“Creo que la magia de Rancheros es eso: que somos todos uno en ese momento”, sintetizó.

La voz intacta y el paso del tiempo

Uno de los aspectos que más destacan los seguidores del grupo es la vigencia vocal de Meno Fernández. Consultado sobre este punto, el cantante sorprendió con su respuesta: “Sinceramente siento que canto mejor que antes porque aprendí a cantar”.

El músico explicó que, con el paso del tiempo y las exigencias de las giras, decidió perfeccionarse técnicamente. “Antes era muy salvaje cantando. Con tantas giras y varios shows seguidos, me quedaba sin voz. Entonces busqué una profesora y aprendí a usar mejor el aire y la técnica”, detalló.

Sin embargo, aclaró que el objetivo siempre fue mantener su esencia: “No quería modificar mi timbre ni mi forma de cantar, porque creo que la gente me eligió por eso”. Además, destacó el cuidado personal como parte fundamental de su rendimiento: “No fumo ni fumé nunca. Me cuido, sé que tengo un don y lo cuido”.

Nuevas generaciones y autenticidad

“Cada vez más gente joven encuentra en nuestras canciones una autenticidad que no se modificó con el tiempo”, afirmó. Y agregó: “Nunca fuimos una banda de moda. Siempre hicimos las cosas pensando en una carrera”.

El cantante también se mostró crítico con la lógica actual de la industria musical: “Cuando estás a la moda, se termina la moda y desapareciste. Yo prefiero una trayectoria”.

En esa línea, se refirió a las colaboraciones, una práctica habitual en la música actual. “Jamás haría algo con alguien que no admire o no respete. No voy a hacer algo solo por seguidores”, sostuvo.

Colaboraciones y nuevas experiencias

A pesar de su postura, Fernández reconoció que ha realizado colaboraciones cuando surgen de manera genuina. Un ejemplo reciente fue el trabajo junto a La Konga.

“Ellos me llamaron cuando estaba en Córdoba y terminamos grabando cinco canciones de Rancheros en versión cuarteto. Fue algo muy lindo y espontáneo”, relató. El músico valoró especialmente que la propuesta haya surgido desde el otro grupo: “Eso es difícil que pase. Generalmente te piden una canción y listo. Acá hubo un trabajo más profundo”.

Cómo continúa la gira

Tras el show en Santa Fe, la banda continuará su recorrido por distintas ciudades del país. “Después nos vamos a Corrientes y luego a Resistencia”, adelantó Fernández. En cuanto a Paraná, dejó abierta la puerta a un pronto regreso: “Me encanta tocar ahí. Tenemos muchos amigos y siempre la respuesta del público es muy buena. Ojalá podamos volver pronto”.

Finalmente, el cantante agradeció el acompañamiento de los medios y del público: “Yo tengo claro que si ustedes no difunden dónde tocamos, la gente no se entera. Así que el agradecido soy yo”.