A los 68 años murió Marita Monteleone, histórica voz de la telefonía argentina

Murió Marita Monteleone, una de las locutoras más reconocidas de la Argentina y recordada por haber puesto su voz a algunos de los mensajes telefónicos más escuchados por generaciones de usuarios. Tenía 68 años y permanecía internada desde comienzos de esta semana debido a un delicado cuadro de salud.

La noticia fue confirmada por Pablo López, músico y compañero de trabajo de Marita Monteleone, quien relató cómo fueron los últimos días de la histórica locutora. Según explicó, ambos compartieron una presentación musical el pasado 25 de mayo y mantuvieron contacto hasta poco antes de su internación.

De acuerdo con su testimonio, la preocupación comenzó cuando la locutora dejó de responder llamados telefónicos. Días después, personal policial y médicos del SAME intervinieron en su domicilio tras la alerta de vecinos y posteriormente concretaron su traslado al Hospital Durand, donde permaneció internada hasta su fallecimiento.

La voz que marcó a generaciones

Para millones de argentinos, Marita Monteleone fue una voz familiar mucho antes de que conocieran su nombre. Durante la década de 1990 grabó mensajes que se volvieron parte de la vida cotidiana de quienes utilizaban el servicio telefónico.

Frases como “La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada” o “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio” quedaron asociadas para siempre a su trabajo profesional.

Murió Marita Monteleone, la voz del teléfono. pic.twitter.com/VT7x7M0t7w — VULGA (@vulgarcite) June 3, 2026

Su trayectoria también estuvo vinculada a la radio y los medios de comunicación. Nacida el 12 de septiembre de 1957 en Villa del Parque, construyó una extensa carrera como locutora y desarrolló gran parte de su vida profesional en estudios de radio y grabación.

Los últimos años de Marita Monteleone

Durante los últimos años, Marita Monteleone atravesó distintos problemas de salud que afectaron su calidad de vida. Entre ellos, padecía dificultades de movilidad derivadas de una afección en una de sus rodillas.

Además, protagonizó un conflicto familiar que llegó al ámbito judicial y estuvo internada durante varios meses hacia finales de 2025.

Pese a esas dificultades, mantuvo siempre su deseo de conservar su independencia y regresar a su departamento en el barrio porteño de Caballito, donde había desarrollado gran parte de su vida.

La muerte de Marita Monteleone provoca pesar entre colegas, oyentes y generaciones de argentinos que, durante décadas, escucharon su voz en situaciones cotidianas. Su legado permanecerá ligado a una etapa de la historia de las telecomunicaciones en el país y a una voz que se convirtió en parte de la memoria colectiva.