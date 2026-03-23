Murió Rómulo Berruti, histórico crítico y figura de la televisión.

REDACCIÓN ELONCE
El periodista y crítico de cine falleció a los 88 años y dejó una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos. Fue una figura clave en la difusión del cine y el espectáculo.
La muerte de Rómulo Berruti conmocionó al mundo cultural argentino este domingo, tras confirmarse el fallecimiento del reconocido periodista y crítico de cine a los 88 años, recordado especialmente por su labor en el emblemático ciclo televisivo “Función Privada”.
La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores (AAA), que expresó: “Despedimos con profundo pesar a Rómulo Berruti, destacado periodista especializado en cultura y espectáculos, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la difusión del teatro, el cine y la actividad artística de nuestro país”.
Con una carrera que se extendió por más de seis décadas, Berruti se consolidó como una de las voces más influyentes del periodismo cultural en Argentina, con presencia en medios gráficos, radiales y televisivos.
Una vida atravesada por el arte
Su vínculo con el mundo artístico comenzó desde muy joven, cuando acompañaba a su tío a recorrer los principales teatros porteños, experiencia que marcó su vocación y lo acercó definitivamente al universo cultural.
“Mi infancia fue bipolar”, recordó en una entrevista reciente. “Bipolar porque yo tenía una vida con mi tío, yo era un tipo de la noche a los 12, de pantalones cortos todavía. Y de día, iba a colegio de curas de los hermanos maristas”.
A lo largo de su carrera, trabajó en medios como El Mundo y Crítica, y durante más de dos décadas se desempeñó como jefe de Espectáculos del diario Clarín, donde dejó una marca distintiva por su estilo y conocimiento del sector.
Trayectoria en medios y mirada crítica
Berruti inició su camino en el periodismo a comienzos de los años 60 y desarrolló una labor sostenida en distintos formatos, consolidándose como referente en el análisis del cine, el teatro y la cultura en general.
“Yo viví una época en que para escribir en un diario había que saber escribir. Tengo una extraordinaria relación con el idioma”, expresó en una de sus últimas entrevistas, donde también reflexionó sobre los cambios en el mundo del espectáculo.
Su mirada analítica y su compromiso con la cultura lo llevaron a participar en jurados de premios relevantes y a acompañar de cerca la evolución de la producción artística nacional.
El legado de “Función Privada”
Para el gran público, Berruti quedó asociado al ciclo televisivo “Función Privada”, que condujo junto a Carlos Morelli durante casi dos décadas, primero en Canal 7 y luego en señales de cable.
El programa nació a partir de una propuesta surgida en el ámbito periodístico y logró consolidarse como un espacio de referencia para los amantes del cine, combinando análisis, anécdotas y presentaciones de películas.
Según el propio Berruti, el ciclo se caracterizaba por su espontaneidad: no había guiones y las intervenciones surgían de manera natural, lo que le otorgaba una impronta distintiva en la televisión de la época.
Reconocimiento y despedida
La Asociación Argentina de Actores destacó que su trabajo contribuyó a visibilizar el rol de artistas y creadores en todo el país, consolidando su figura como un referente del periodismo cultural.
“Su mirada analítica y su compromiso con la cultura contribuyeron a visibilizar el trabajo de artistas, creadores y trabajadores del sector en todo el país”, señalaron desde la entidad al despedirlo.
Su legado perdura en generaciones de espectadores que encontraron en su labor una puerta de entrada al cine y al mundo del espectáculo, así como en colegas que reconocieron su influencia en el periodismo argentino.
Una figura clave del periodismo cultural
Discreto en su vida personal, Berruti mantuvo siempre un perfil bajo fuera del ámbito profesional, aunque su nombre quedó fuertemente asociado a figuras y espacios emblemáticos de la cultura nacional.
Su muerte marca el cierre de una etapa en el periodismo cultural argentino, en la que su estilo, conocimiento y pasión por el arte dejaron una huella profunda.
La muerte de Rómulo Berruti no solo representa la pérdida de un periodista, sino también la despedida de una figura que contribuyó a acercar el cine y la cultura a miles de argentinos a lo largo de décadas.