Confirmaron el pago de las becas provinciales de junio con montos actualizados

Los estudiantes beneficiarios de las becas provinciales de Entre Ríos comenzarán a percibir el pago correspondiente a junio desde este viernes, según confirmó el Instituto Becario. El cronograma se desarrollará en tres jornadas y alcanzará tanto a alumnos de nivel secundario como terciario y universitario.

Desde el organismo provincial informaron que los pagos se realizarán a través del Banco Entre Ríos y contemplarán los nuevos montos anunciados recientemente para cada una de las categorías del programa.

El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, destacó que el pago se efectuará con los valores actualizados y remarcó el esfuerzo realizado para sostener el acompañamiento económico a los estudiantes entrerrianos.

Cómo será el cronograma de junio

El cronograma de pago de las becas provinciales se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

Los estudiantes cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3 cobrarán este viernes 5 de junio. En tanto, quienes tengan documentos terminados en 4, 5 y 6 percibirán el beneficio el lunes 8 de junio, aunque la acreditación estará disponible desde el sábado 6.

Por último, los beneficiarios con DNI finalizados en 7, 8 y 9 recibirán el pago el martes 9 de junio.

Desde el organismo recordaron que el proceso de evaluación de solicitudes continúa en marcha, tanto para renovaciones como para nuevos postulantes que buscan incorporarse al sistema de becas durante este año.

Los nuevos montos de las becas

Con la actualización vigente, los estudiantes de nivel secundario recibirán $50.000 mensuales. En el caso de los alumnos terciarios, el beneficio asciende a $70.000.

Por su parte, los estudiantes universitarios percibirán $100.000, convirtiéndose en el nivel con el monto más elevado dentro del programa provincial.

Berdiñas señaló que el objetivo es continuar acompañando las trayectorias educativas y garantizar que aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos puedan acceder al beneficio.

Además, recordó que los beneficiarios cuentan con herramientas de autoconsulta a través del sitio web del Instituto Becario, donde pueden verificar el estado de sus trámites utilizando usuario y contraseña.

Un aumento del 670% en poco más de dos años

Las becas provinciales registraron incrementos significativos desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Según datos oficiales, las becas secundarias pasaron de $6.500 a $50.000, lo que representa una suba del 670%.

En el nivel terciario, el monto aumentó de $10.500 a $70.000, equivalente a un incremento del 566,7%. Mientras tanto, las becas universitarias crecieron de $13.000 a $100.000, también con una actualización cercana al 670%.

Desde el Gobierno provincial indicaron que estas mejoras buscan fortalecer el acompañamiento a los estudiantes entrerrianos, especialmente en los niveles superiores, donde los costos vinculados a la formación académica suelen ser más elevados.