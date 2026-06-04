La mediación penal cerró con acuerdos en el 79% de los casos durante 2025 en Entre Ríos

La mediación penal registró durante 2025 una tasa de acuerdos del 79% en Entre Ríos, de acuerdo con datos difundidos por la Oficina de Medios Alternativos (OMA), organismo dependiente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.

Según el informe, durante el último año ingresaron 5.119 legajos derivados por el Ministerio Público Fiscal en distintos puntos de la provincia. De ese total, 4.060 casos fueron efectivamente sometidos al procedimiento de mediación.

Los números muestran que 3.207 de esas actuaciones concluyeron con acuerdos entre las partes, lo que representa que casi ocho de cada diez conflictos que ingresaron a esta instancia finalizaron con una resolución consensuada.

Más de 4.000 causas ingresaron al procedimiento

La mediación penal es una herramienta utilizada en determinados tipos de conflictos judiciales para facilitar instancias de diálogo entre las personas involucradas y explorar posibles acuerdos sin llegar a otras etapas del proceso penal.

De acuerdo con las estadísticas difundidas por la OMA, el 79% de los legajos derivados durante 2025 avanzó efectivamente hacia una instancia de mediación, mientras que el resto no ingresó al procedimiento por distintas circunstancias vinculadas a cada expediente.

Los datos corresponden a actuaciones realizadas en toda la provincia y reflejan el volumen de trabajo que tuvo el organismo durante el último año.

Mediación judicial.

Qué dijeron desde la Oficina de Medios Alternativos

El director ejecutivo de la OMA, Fabricio J. Amateis, señaló que la mediación penal forma parte de las herramientas de justicia restaurativa que se aplican dentro del sistema judicial entrerriano.

Según explicó, el mecanismo busca generar espacios donde víctimas e imputados puedan participar activamente, expresar sus posiciones y trabajar en posibles alternativas de resolución.

Desde el organismo sostuvieron que los resultados obtenidos durante 2025 muestran una utilización sostenida de este procedimiento por parte de fiscales, víctimas e imputados que intervienen en causas derivadas a mediación.

Un mecanismo presente en distintos puntos de la provincia

La Oficina de Medios Alternativos funciona bajo la órbita de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia y desarrolla su actividad en distintos departamentos de Entre Ríos.

Las estadísticas difundidas permiten observar el alcance que tuvo la mediación penal durante el último año y la cantidad de conflictos que fueron abordados mediante este procedimiento.

Del total de 4.060 casos sometidos a mediación, más de tres mil concluyeron con acuerdos entre las partes, mientras que el resto finalizó sin alcanzar una resolución consensuada. Los datos forman parte del balance anual realizado por el organismo sobre la actividad desarrollada durante 2025 en el territorio provincial.