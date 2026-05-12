Integrantes del STJ recibieron a Julio Piumato.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) recibió hoy al secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato. Se abordaron temas de competencia judicial.
En el marco de una reunión institucional desarrollada en los Tribunales de Paraná, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) recibió hoy al secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato. Se abordaron temas de competencia judicial.
El presidente del STJER, vocal Germán Carlomango; el vocal Daniel Carubia; la vocales Claudia Mizawak y Laura Mariana Soage y el dirigente gremial trataron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del servicio de justicia, las condiciones laborales del sector y la importancia de fortalecer los ámbitos de diálogo institucional.
Del encuentro desarrollado en el Salón de Acuerdos del STJER, participó la secretaria general de la Seccional Entre Ríos de la UEJN, Bibiana Starck.
La visita de Julio Piumato a Paraná se dio en el marco de una actividad con trabajadores y trabajadoras judiciales, realizado en el Salón de Actos del STJ.