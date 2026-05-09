Premios Platino 2026: Guillermo Francella recibió el galardón de honor

En el escenario también brillaron artistas como María Becerra, Camilo y Manuel Carrasco, quienes aportaron ritmo a la gala. Además, El Eternauta se consagró como una de las producciones más destacadas.
Este sábado, la Riviera Maya se convirtió en el epicentro del audiovisual iberoamericano con la celebración de la 13ª edición de los Premios Platino. La gala, realizada en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret (México), reunió a grandes figuras del cine y la televisión en español y portugués en una noche marcada por la emoción, la música y los reconocimientos.
La ceremonia estuvo conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, quienes guiaron una velada que combinó espectáculos musicales y premiaciones.
El momento más emotivo llegó con el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Premio de Honor por su destacada trayectoria y su aporte al desarrollo de la industria audiovisual en la región. El galardón fue entregado por Enrique Cerezo, presidente ejecutivo de los Premios Platino.
En el escenario también brillaron artistas como María Becerra, Camilo y Manuel Carrasco, quienes aportaron ritmo a la gala.
En el apartado televisivo, la gran protagonista fue El Eternauta, que se consagró como una de las producciones más destacadas, incluyendo el premio a Mejor Miniserie y reconocimientos para Ricardo Darín y Bruno Stagnaro.
Todos los ganadores de los Premios Platino 2026
Cine
Mejor Película Iberoamericana de Ficción
Aún es de noche en Caracas
Belén
Los Domingos
O Agente Secreto [GANADOR]
Sirât
Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción
Homo Argentum
La Cena
Un Cabo Suelto
Un Poeta
Mejor Película de Animación
Olivia & las Nubes (Ganador)
Decorado
Kayara
Soy Frankelda
Mejor Película Documental
Apocalipse nos Trópicos (Ganador)
Bajo las Banderas, el Sol
Flores para Antonio
Tardes de Soledad
Mejor Ópera Prima
La Misteriosa Mirada del Flamenco
Manas
No nos Moverán
Sorda
Premio al Cine y Educación en Valores
Belén [GANADOR]
La Mujer de la Fila
Manas
Sorda
Mejor Dirección
Alauda Ruiz de Azúa — Los Domingos
Dolores Fonzi — Belén
Kleber Mendonça Filho — O Agente Secreto [GANADOR]
Oliver Laxe — Sirât
Mejor Interpretación Masculina
Alberto San Juan — La Cena
Guillermo Francella — Homo Argentum
Ubeimar Ríos Gómez — Un Poeta
Wagner Moura — O Agente Secreto
Mejor Interpretación Femenina
Blanca Soroa — Los Domingos
Dolores Fonzi — Belén
Natalia Reyes — Aún es de noche en Caracas
Patricia López Arnaiz — Los Domingos
Mejor Interpretación Masculina de Reparto
Álvaro Cervantes — Sorda [GANADOR]
Edgar Ramírez — Aún es de noche en Caracas
Juan Minujín — Los Domingos
Rodrigo Santoro — O Último Azul
Mejor Interpretación Femenina de Reparto
Camila Pláate — Belén [GANADORA]
Dira Paes — Manas
Julieta Cardinali — Belén
Nagore Aranburu — Los Domingos
Mejor Guion
Alauda Ruiz de Azúa — Los Domingos
Kleber Mendonça Filho — O Agente Secreto [GANADOR]
Oliver Laxe, Santiago Fillol — Sirât
Simón Mesa Soto — Un Poeta
Mejor Música Original
Alejandro Rivas Cottle, Gonzalo Pardo — El Último Blues del Croata
Aránzazu Calleja — Maspalomas
Matti Bye, Trío Ramberget — Un Poeta
Tomaz Alves Souza, Mateus Alves — O Agente Secreto [GANADOR]
Mejor Dirección de Montaje
Andrés Gil — Los Domingos
Cristóbal Fernández — Sirât
Eduardo Serrano, Matheus Farias — O Agente Secreto [GANADOR]
Ricardo Saraiva — Un Poeta
Mejor Dirección de Arte
Bernardita Baeza — La Misteriosa Mirada del Flamenco
Koldo Vallés — La Cena
Micaela Saiegh — Belén
Thales Junqueira — O Agente Secreto [GANADOR]
Mejor Dirección de Fotografía
Bet Rourich — Los Domingos
Javier Juliá — Belén
Juan Sarmiento Grisales — Un Poeta
Mauro Herce — Sirât
Mejor Dirección de Sonido
Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas — Sirât [GANADOR]
Eduardo Cáceres — Cordillera de Fuego
Leandro De Loredo — Belén
Urko Garai, Enrique G. Bermejo, Alejandro Castillo — Sorda
Mejor Diseño de Vestuario
Ana Martínez Fesser — Los Domingos
Helena Sanchís — La Cena
Lucía Gasconi, Greta Ure — Belén
Rita Azevedo — O Agente Secreto
Mejores Efectos Especiales
Ana Rubio, Paula Gallifa Rubia — Los Tigres
Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago, Mariano Segat — Belén
Pep Claret — Sirât [GANADOR]
Raúl Luna, Paula Siqueira — Aún es de noche en Caracas
Mejor Maquillaje y Peluquería
Ainhoa Eskisabel, Jone Gabarain — Los Domingos
Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz — El Cautivo [GANADOR]
Martín Macías Trujillo — O Filho de Mil Homens
Nuno Esteves “Blue”, Teresa Dias — As Meninas Exemplares
Televisión
Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental
El Eternauta (Ganador)
Anatomía de un Instante
Chespirito: Sin Querer Queriendo
Las Muertas
Mejor Serie de Larga Duración
Beleza Fatal (Ganador)
La Promesa
Sueños de Libertad
Velvet: El Nuevo Imperio
Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie
Ricardo Darín — El Eternauta (Ganador)
Álvaro Morte — Anatomía de un Instante
Javier Cámara — Yakarta
Leonardo Sbaraglia — Menem
Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie
Paulina Gaitán — Las Muertas (Ganador)
Candela Peña — Furia
Carla Quílez — Yakarta
Griselda Siciliani — Envidiosa (Temporada 2)
Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie
César Troncoso — El Eternauta
David Lorente — Anatomía de un Instante
Eduard Fernández — Anatomía de un Instante
Juan Lecanda — Chespirito: Sin Querer Queriendo
Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie
Andrea Pietra — El Eternauta [GANADOR]
Leticia Huijara — Las Muertas
Lorena Vega — Envidiosa (Temporada 2)
Yalitza Aparicio — Cometierra
Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie
Bruno Stagnaro — El Eternauta (Ganador)
Mariano Varela, Ariel Winograd — Menem
Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez — Anatomía de un Instante
Rodrigo Guerrero — Estado de Fuga: 1986
Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie
Antônio Pinto, Gabriel Ferreira — Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
Federico Jusid — El Eternauta
Julio de la Rosa — Anatomía de un Instante
Manuel J. Gordillo — Estado de Fuga: 1986
Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie
Alejandro Brodershon, Alejandro Parysow — El Eternauta
Andrés Quaranta — Menem
Jose M. G. Moyano — Anatomía de un Instante
Valeria Valenzuela, María José Cuevas — Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero
Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie
María Battaglia, Julián Romera — El Eternauta
Natalia Mendiburu — Menem
Pepe Domínguez del Olmo — Anatomía de un Instante [GANADOR]
Salvador Parra — Las Muertas
Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie
Alberto Anaya Adalid — Las Muertas
Álex Catalán — Anatomía de un Instante
Diego Jiménez — Estado de Fuga: 1986
Gastón Girod — El Eternauta
Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie
Alejandro de Icaza — Mentiras: La Serie
Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín — Estado de Fuga: 1986
Daniel de Zayas — Anatomía de un Instante [GANADOR]
Martín Grignaschi — El Eternauta
Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie
Annai Ramos — Nadie nos vio partir
Fernando García — Anatomía de un Instante [GANADOR]
Julián Grijalba — Estado de Fuga: 1986
Patricia Conta — El Eternauta
Pilar González — Menem
Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie
Daniel de la Madrid, Alejandro Valente — Cometierra
Ezequiel Rossi, Pablo Accame, Ignacio Pol — El Eternauta [GANADOR]
Guille Lawlor, Bruno Fauceglia, Ezequiel Hasl — Menem
Ricardo Arvizu — Cada Minuto Cuenta S2
Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie
Alejandra Velarde — Mentiras: La Serie
Dino Balanzino, Ángela Garacija — El Eternauta
Marcos Cáceres, Dolores Giménez — Menem [GANADOR]
Yolanda Piña, Nacho Díaz — Anatomía de un Instante