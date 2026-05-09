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Espectáculos La felicidad de Gonzalo Montiel

Un Campeón del Mundo anunció el nacimiento de su segunda hija

El futbolista de River Plate y la Selección Argentina confirmó junto a su pareja, Karina Nacucchio, el nacimiento de Juanita con un emotivo mensaje en redes sociales.

9 de Mayo de 2026
Gonzalo Montiel anunció el nacimiento de su segunda hija
Gonzalo Montiel anunció el nacimiento de su segunda hija Foto: Instagram

El futbolista de River Plate y la Selección Argentina confirmó junto a su pareja, Karina Nacucchio, el nacimiento de Juanita con un emotivo mensaje en redes sociales.

Gonzalo Montiel fue padre por segunda vez junto a su pareja, Karina Nacucchio, y compartió la feliz noticia a través de las redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a su hija recién nacida, Juanita.

 

El defensor de River Plate atraviesa días especiales tanto en lo personal como en lo deportivo. Mientras el equipo se prepara para afrontar compromisos importantes en el Torneo Apertura, el futbolista celebró la llegada de la nueva integrante de la familia.

Gonzalo Montiel anunci&oacute; el nacimiento de su segunda hija (foto Instagram)
Gonzalo Montiel anunció el nacimiento de su segunda hija (foto Instagram)

“Bienvenida Juanita. 04/05/2026. Llegaste a multiplicar todo nuestro amor princesa de nuestras vidas… que maravilloso es tenerte como hija muñeca”, escribieron Gonzalo y Karina en una publicación conjunta de Instagram, acompañada por imágenes del nacimiento de la bebé.

 

Un mensaje cargado de emoción

 

En el mismo posteo, la pareja expresó la felicidad que atraviesa este nuevo momento familiar. “Prometemos regalarte todo nuestro tiempo para compartir cada momento y hacerlo único. Te amamos con todo nuestro corazón tesoro. Gracias a Dios por tu salud”, agregaron.

 

Se recordará que, en noviembre de 2025, Montiel y Nacucchio habían anunciado públicamente el embarazo mediante otra publicación en redes sociales.

Gonzalo Montiel anunci&oacute; el nacimiento de su segunda hija (foto Instagram)
Gonzalo Montiel anunció el nacimiento de su segunda hija (foto Instagram)

La familia ya tenía a Thiago, el primer hijo de la pareja, nacido en 2024. Según destacaron medios vinculados al mundo River, el pequeño ya acompañó en distintas oportunidades a su padre al estadio Monumental y suele seguir de cerca la carrera del futbolista.

 

Un momento especial para “Cachete”

 

La noticia del nacimiento coincidió con un período de descanso deportivo para el lateral derecho, quien no integró la delegación que viajó a Venezuela y pudo permanecer junto a su familia en este momento tan importante.

 

Montiel, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y recordado por convertir el penal decisivo en la final frente a Francia, recibió numerosos mensajes de felicitaciones por parte de hinchas, compañeros y seguidores en redes sociales.

 

Ahora, la familia Montiel suma una nueva integrante y atraviesa una etapa marcada por la felicidad y la emoción.

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