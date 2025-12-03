Un partido de fútbol terminó en una batalla campal en una localidad entrerriana

Otra vez un partido que termina en una batalla campal

El fútbol de Concepción del Uruguay sumó un nuevo hecho de violencia y un partido terminó en una verdadera batalla campal.

Los protagonistas fueron los jugadores de la Tercera División de Gimnasia y Lanús, en la final de la Copa de Oro de esa categoría de la Liga local que se disputó este martes en el estadio Hermanos Núñez.

El triunfo fue para el Lobo por 1 a 0. Pero una vez finalizado el encuentro se desató una batalla campal entre jugadores, cuerpo técnico y ayudantes de ambos planteles.

La policía en el lugar ingresó para proteger la integridad física de los árbitros. Aún no se informó si hay heridos, detenidos y las razones que impulsaron esta situación desagradable, indica el sitio 03442.