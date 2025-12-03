 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Concepción del Uruguay

Un partido de fútbol terminó en una batalla campal en una localidad entrerriana

El partido entre Gimnasia y Lanús en Tercera División de Concepción del Uruguay terminó con una batalla campal en el campo de juego.

3 de Diciembre de 2025
Otra vez un partido que termina en una batalla campal
Otra vez un partido que termina en una batalla campal

El fútbol de Concepción del Uruguay sumó un nuevo hecho de violencia y un partido terminó en una verdadera batalla campal.

 

Los protagonistas fueron los jugadores de la Tercera División de Gimnasia y Lanús, en la final de la Copa de Oro de esa categoría de la Liga local que se disputó este martes en el estadio Hermanos Núñez.

 

El triunfo fue para el Lobo por 1 a 0. Pero una vez finalizado el encuentro se desató una batalla campal entre jugadores, cuerpo técnico y ayudantes de ambos planteles.

 

La policía en el lugar ingresó para proteger la integridad física de los árbitros. Aún no se informó si hay heridos, detenidos y las razones que impulsaron esta situación desagradable, indica el sitio 03442.

 

 

