En el doble fondo de un auto ocultaba más de $240 millones: lo descubrieron al ingresar a Entre Ríos

El hallazgo ocurrió en Paso Cerrito, donde personal de Seguridad Vial detectó un compartimiento oculto en un vehículo. La Justicia Federal ordenó el secuestro de $243.782.000.
Un importante operativo policial tuvo lugar este martes por la mañana en el puesto de control vial de Paso Cerrito, sobre la ruta 14 (departamento Federación) donde personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial secuestró una suma millonaria de dinero que se encontraba oculta en un doble fondo de un automóvil.
Según se informó, alrededor de las 11, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo Toyota Corolla, conducido por un hombre de 44 años con domicilio en la localidad de Posadas, Misiones, que circulaba por el carril norte-sur. Durante la inspección de rutina, la documentación presentada no arrojó novedades en los sistemas informáticos de seguridad. Sin embargo, al realizar un control más exhaustivo, uno de los funcionarios advirtió irregularidades en la zona del baúl.
El doble fondo y el hallazgo del dinero
El agente se recostó bajo la parte trasera del auto y observó anomalías entre el paragolpes plástico y el parachoques metálico, donde detectó la presencia de un “cajón” de fabricación casera. Ante la consulta, el conductor manifestó inicialmente no transportar nada, pero tras reiteradas preguntas reconoció que llevaba dinero en efectivo dentro del compartimiento y exhibió documentos que supuestamente lo autorizaban.
Frente a la situación, los efectivos se comunicaron con el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Romponi, y por disposición judicial, se llevó adelante un procedimiento acorde al artículo 230 bis del Código Procesal Penal.
Al inspeccionar el baúl, los policías encontraron un doble fondo que contenía dos aberturas tipo “ventana”. En su interior, hallaron fajos de dinero envueltos en nylon transparente y asegurados con bandas elásticas. En total, se extrajeron 32 fajos, que al ser contabilizados sumaron $243.782.000.
Intervención judicial y medidas adoptadas
El resultado del conteo fue informado nuevamente al Juzgado Federal, que ordenó el secuestro de la totalidad del dinero, así como de la documentación presentada al momento del control y la correcta identificación del conductor.
Las autoridades dispusieron que la persona quede en libertad, supeditada a la causa en curso. Asimismo, el vehículo y el teléfono celular del involucrado no fueron secuestrados.