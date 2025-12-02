Secuestraron $16 millones y cocaína tras 21 allanamientos por narcomenudeo en Concordia

REDACCIÓN ELONCE
Un despliegue simultáneo de 21 allanamientos en Concordia permitió desarticular puntos de venta de droga y detener a nueve personas. Secuestraron $16 millones y más de 500 gramos de cocaína.
Con una coordinación milimétrica y un despliegue pocas veces visto, la Policía de Entre Ríos ejecutó en la madrugada de este 2 de diciembre un megaoperativo contra el narcomenudeo, considerado uno de los más importantes del año en la ciudad de Concordia. A partir de las 6.00, y bajo órdenes judiciales, se realizaron 21 allanamientos simultáneos en distintos barrios, en el marco de la Ley Provincial N° 10.566.
Un operativo con amplio respaldo judicial y fiscal
El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastian, con la intervención del fiscal Fabio Zabaleta, quienes avalaron el amplio despliegue de recursos humanos y logísticos.
La magnitud del operativo demandó la participación de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de las divisiones especializadas de 17 departamentos de la provincia, además de la División Investigaciones Concordia.
Efectivos de Concordia, Federación, Federal, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Nogoyá, Rosario del Tala, Villaguay, Gualeguaychú, La Paz, Islas, Diamante, Feliciano, San Salvador y Victoria intervinieron en forma simultánea, consolidando un accionar estratégico que permitió irrumpir en múltiples puntos de venta de manera conjunta.
Secuestros millonarios, droga y evidencia clave
Tras las irrupciones, los agentes lograron secuestrar una importante cantidad de evidencia vinculada a la actividad de narcomenudeo. Entre los elementos hallados se encontraron 59 envoltorios de cocaína de distintos tamaños, con un peso total de 526,36 gramos.
Además, se incautó una suma millonaria de $16.051.700 y 325 dólares, junto con 52 teléfonos celulares, 5 DVR, 2 notebooks, 1 tablet, 7 tarjetas de memoria, balanzas, recortes de nylon, anotaciones y otros elementos de interés investigativo.
El operativo también permitió el secuestro de dos motocicletas (110cc y 150cc) y dos uniformes policiales, estos últimos sometidos a análisis para determinar su procedencia y posible vinculación con la organización desbaratada.
Detenidos en la investigación
En total, 75 personas fueron identificadas, entre ellas 32 hombres y 43 mujeres. De ese grupo, 9 personas fueron detenidas e incomunicadas, señaladas como los principales cabecillas de la estructura criminal. El resto quedó supeditado a la causa en calidad de identificados.
Los investigadores destacaron que el operativo permitió desarticular varios puntos de venta activos, obtener evidencia digital de alto valor y consolidar nuevos avances en la lucha contra el narcomenudeo en la ciudad. La simultaneidad de los allanamientos y la magnitud de los secuestros representaron un golpe directo a la estructura criminal investigada.
Las actuaciones se extendieron hasta las 12.30, culminando con resultados evaluados como altamente positivos.