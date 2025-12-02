 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Inició por la tarde y continuó durante la noche

Allanamiento por narcomenudeo en San Benito: hallaron drogas y dinero

2 de Diciembre de 2025
Imagen del operativo.
Imagen del operativo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Este martes, la policía de San Benito llevó a cabo un allanamiento por narcomenudeo en una vivienda del barrio Las Tunas. Durante el operativo, se incautaron drogas, dinero y otros elementos relacionados.

En horas de la tarde de este martes, a las 17:30, la policía de San Benito llevó a cabo un allanamiento en el barrio Las Tunas, en el marco de una investigación por narcomenudeo. El procedimiento se realizó bajo medida judicial y con la intervención de la Fiscalía Especializada a cargo de Santiago Alfieri. La comisario Luján Jiménez, subjefa de la División Operaciones Especiales, dialogó con el medio Elonce, donde destacó la importancia de este operativo en la lucha contra el narcotráfico y las drogas.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Durante el allanamiento, que se extendió hasta las tempranas horas de la noche, se incautaron varias dosis de marihuana y cocaína, plantas de marihuana en cultivo, dinero en efectivo, teléfonos celulares y se encontraban verificando algunas motos. La policía aún está trabajando para verificar la procedencia de algunos de los elementos secuestrados, los cuales podrían estar relacionados con la actividad ilícita investigada.

 

Detenidos y sin resistencia

 

En el momento en que se realizó el allanamiento, se encontraban dentro de la vivienda cuatro hombres mayores de edad, una mujer, un adolescente y un menor. Afortunadamente, no se registraron incidentes ni resistencia al operativo, y todos los involucrados fueron trasladados para ser identificados. La policía no halló armas de fuego en el lugar, lo que facilitó la intervención de manera ordenada y sin contratiempos.

 

Allanamiento por narcomenudeo en San Benito

