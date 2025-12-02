Apuñalaron a un hombre, localizaron una camioneta involucrada y detuvieron al agresor

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre fue apuñalado por un sujeto con quien mantenía conflictos personales. La investigación reveló la identidad del agresor a través de cámaras de seguridad y fue detenido.
Este martes, alrededor de las 18, un hecho grave conmocionó a la comunidad de la ciudad cuando un hombre fue apuñalado en la intersección de calles Galán y José María Paz, de Paraná. Según los informes oficiales, la víctima sufrió cortes cortopunzantes en uno de sus brazos, lo que provocó una importante pérdida de sangre. Según relató el damnificado, el agresor lo atacó luego de una discusión relacionada con el alquiler de una habitación y detalló el vehículo en el que se movilizaba.
José Barzanti, jefe de la División de la Guardia Especial, brindó detalles sobre la intervención de los servicios de emergencia. "El 911 recibió un llamado en el que avisan que habría una persona lesionada o herida en la vía pública. Por lo tanto, los móviles concurrieron al lugar y se le dieron las primeras asistencias a esta persona", explicó.
Los paramédicos llegaron al lugar y trasladaron al hombre al Hospital San Martín, donde fue atendido por su estado crítico.
Gracias a la videovigilancia y al trabajo coordinado con la policía local, se logró identificar al agresor. "Recabamos datos mediante las cámaras de videovigilancia y la división 911, donde se puede ver una camioneta roja tipo Ford ranchera, circulando por la zona de calles Siria y Romina Iturain, donde un masculino se baja y comete la agresión contra esta persona", detalló Barzanti.
Con esta información, las autoridades desplegaron un operativo conjunto con personal de la Comisaría Sexta y personal de Motopatrullas GEPER, lo que permitió localizar la camioneta involucrada en el ataque en calle Juan Bach, entre Palestina y Ginastera. La misma fue hallada abandonada, y mediante nuevas tareas de relevamiento, se pudo identificar al agresor como el responsable del hecho. La camioneta fue secuestrada y está a la espera de pericias, mientras se continúa buscando el arma blanca utilizada en el ataque.
Estado de salud de la víctima y detalles sobre el agresor
En cuanto al estado de salud del hombre apuñalado, Barzanti explicó que, a pesar de haber perdido mucha sangre, el personal médico actuó de inmediato para estabilizarlo. "Había perdido mucha sangre en el lugar y estaba inconsciente. Por lo tanto, se le brindió asistencia inmediata", afirmó. En cuanto a la posible relación entre la víctima y el agresor, las autoridades aún investigan un posible conflicto previo. "Por lo que tenemos, pudo haber sido una discusión previa o problemas de vieja data", agregó Barzanti.
Identificación del agresor y detención
Poco después, en el mismo lugar donde se encontraba el vehículo, se presentó el hermano del propietario, quien fue identificado por las cámaras de seguridad como el autor material del ataque con arma blanca. Los registros mostraron que, después de agredir a la víctima, el hombre se cambió de ropa con la intención de evitar su identificación. A partir de este hallazgo, la policía informó a la fiscal interviniente, Carolina Guzmán, quien ordenó la detención del agresor mayor de edad.
El sujeto detenido fue trasladado a la comisaría, donde se le imputaron los cargos correspondientes. Según fuentes judiciales, el atacante será acusado de lesiones con arma blanca y otros delitos relacionados.
"Iba con otra persona, la cual también está supeditada a la causa. No está detenida, pero sí está supeditada la causa", añadió el jefe policial. La investigación continúa y se espera más información en las próximas horas.