Causa Lautaro Meglio: la nueva querella presentó recurso de casación y pidió aumentar la pena

La causa que investiga la trágica muerte de Lautaro Meglio, ocurrida el 1 de febrero de 2024 en la Avenida Zanni, continúa su curso judicial. En el accidente, el joven fue atropellado por una Toyota Hilux que realizaba una maniobra indebida. La conductora del vehículo, Shirley Ivón Pesoa, circulaba sin la documentación reglamentaria y bajo los efectos de cocaína. A pesar de las pruebas presentadas, como las grabaciones de cámaras de seguridad y pericias realizadas por la policía, la primera sentencia fue una condena de prisión condicional, lo cual causó gran descontento en la familia de la víctima.

El reciente recurso presentado por los abogados querellantes, Gonzalo Meglio y Naim Chemez, busca modificar la sentencia y exigir una pena más adecuada a la magnitud del delito. Según ellos, "la familia de Lautaro considera que la condena no satisface la gravedad de los hechos ni el daño causado, no solo para ellos, sino también para la sociedad. Sí se encuentran con fuerza para pelear hasta las últimas instancias". Por ello, han interpuesto un recurso de casación, cuestionando la determinación de la pena y buscando que se revierta la sentencia a favor de una condena más estricta.

Una condena insuficiente: la solicitud de los nuevos abogados querellantes

En su intervención, Gonzalo Meglio señaló que, a pesar de que la condena original incluía una pena de prisión condicional, la defensa solicita que se revise la pena y que se imponga una pena de cumplimiento efectivo. "Solicitamos que, además de la prisión condicional, se aplique la pena máxima de 10 años que establece el artículo 84 bis del Código Penal, dado que la conducta de la imputada fue sumamente irresponsable", explicó.

Gonzalo Meglio y Naim Chemez nuevos abogados querellantes por la muerte de Lautaro Meglio

El fallo inicial, dictado el 14 de noviembre de 2024, no fue del agrado de la familia de Lautaro. A pesar de la condena y la inhabilitación para conducir durante seis años, los nuevos abogados consideran que no se tuvo en cuenta adecuadamente la peligrosidad de los hechos. "Lo que queremos modificar es la determinación de la pena, ya que la conductora circulaba bajo los efectos de drogas y con documentos vencidos, lo que agrava la responsabilidad", indicó Chemez.

El dolor de la familia Meglio: un mensaje para la sociedad

En cuanto al sufrimiento de la familia de Lautaro, los abogados destacaron que se encuentran “cansados del proceso judicial”, pero que, a pesar de ello, mantienen la firme intención de “pelear hasta el final”. Según los abogados, Lautaro era un joven de 24 años, “con una vida por delante, sana y llena de proyectos, que a las 4:30 de un día laboral se estaba dirigiendo a su trabajo y perdió la vida de manera trágica por la irresponsabilidad de otra persona".

Relativizan el supuesto arrepentimiento valorado como atenuante en el fallo. "La señora Pesoa, a través de su madre, se intentó comunicar con Sara, la madre de Lautaro, pero nunca hubo un perdón y un real arrepentimiento o por lo menos que ellos lo hayan sentido así".

Para Chemes, el caso de Lautaro Meglio pone en evidencia la necesidad de que las penas sean más estrictas para aquellos que causan accidentes de tránsito bajo los efectos de estupefacientes. "La Ley Nacional de Tránsito y el Código Penal deben aplicarse con rigor para que este tipo de delitos no se repitan", afirmó. Los abogados también subrayaron que el cambio legislativo en 2017, que aumentó las penas para delitos de tránsito agravados, debe ser tenido en cuenta por la justicia para garantizar que los responsables de accidentes como este enfrenten consecuencias proporcionales al daño causado.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

La Cámara de Casación Penal tiene un plazo de cinco días para responder al recurso presentado por la defensa. Mientras tanto, la familia sigue esperando una respuesta que consideren justa.

“Este tipo de delitos son cada vez más comunes, y es fundamental que la justicia envíe un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes pongan en peligro la vida de los demás”, concluyeron.