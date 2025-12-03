Una mujer resultó gravemente herida tras colisión entre una camioneta y una moto en San José

Un choque en la intersección de calles 9 de Julio y Rivadavia dejó como saldo a dos adolescentes lesionadas, una con fractura en su antebrazo izquierdo.
Este martes, alrededor de las 14:30 horas, se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles 9 de Julio y Rivadavia, en la ciudad de San José, que involucró a una camioneta y una motocicleta. El accidente dejó a dos jóvenes heridas, una de ellas con lesiones graves.
El choque se produjo cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por una mujer de 30 años, circulaba en dirección sur a norte por calle Rivadavia. Al mismo tiempo, una motocicleta marca Siam 150 cc, sin dominio y sin la documentación correspondiente, transitaba en dirección este a oeste. La moto era conducida por una adolescente de 16 años, quien iba acompañada por otra menor de la misma edad. Según las primeras versiones, por motivos que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron violentamente en el cruce de las arterias mencionadas.
Una de las jóvenes sufrió una fractura en su antebrazo izquierdo
A raíz del impacto, las dos adolescentes fueron trasladadas de urgencia al hospital local, donde recibieron atención médica inmediata. Tras ser evaluadas por el personal médico, se determinó que una de las jóvenes presentaba lesiones graves, específicamente una fractura en el antebrazo izquierdo. La otra joven, por su parte, sufrió heridas leves, aunque también recibió atención por precaución.
En el lugar del accidente, trabajó personal de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes bajo las directivas de la Unidad Fiscal de turno. Además, el personal de Inspección Municipal procedió a la retención de la motocicleta debido a la falta de dominio y documentación del rodado.
La causa del siniestro continúa siendo investigada
Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron al accidente. Si bien se realizaron las pericias pertinentes en el lugar, aún no se determinó con exactitud cómo ocurrió la colisión. Se aguarda el informe final de la Policía Científica para esclarecer los hechos.