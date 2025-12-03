Un auto se incendió por completo en la Ruta 20

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

3 de Diciembre de 2025
Un automóvil quedó completamente destruido tras incendiarse este mediodía en la Ruta Provincial 20, a la altura del Arroyo El Gato. Bomberos Voluntarios de Aldea San Antonio acudieron rápidamente al lugar luego de un llamado de auxilio que alertaba sobre el siniestro.

 

Al llegar, la dotación encontró el vehículo totalmente envuelto en llamas. Las tareas de control y extinción se extendieron hasta pasadas las 14:15, momento en que los bomberos lograron sofocar el fuego por completo.

 

En el operativo también intervino personal policial de la Comisaría de Aldea San Antonio, que colaboró con la seguridad y el orden en la zona mientras se desarrollaban los trabajos.

 

El vehículo siniestrado es un Volkswagen Polo que terminó con destrucción total, según se observa en las imágenes difundidas. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. (R2820)

Temas:

Bomberos Voluntarios Ruta
