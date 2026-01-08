Récord anual de tránsito y obras de modernización en el Túnel Subfluvial

Récord de vehículos. El Túnel Subfluvial Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis, un punto clave de conexión entre Entre Ríos y Santa Fe, continúa con un flujo creciente de tránsito. Según los datos registrados por la Comisión Administradora del Túnel Subfluvial, durante el año 2025, se alcanzaron un total de 4.186.406 vehículos, un aumento considerable respecto al año anterior. El mes de enero fue especialmente destacable, con 373.668 vehículos que representaron un incremento del cinco por ciento con respecto al mismo período de 2024.

El promedio diario de circulación se mantuvo en torno a los 10.000 a 12.000 vehículos, con picos destacados durante los fines de semana largos y eventos importantes, como los carnavales de febrero o el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, cuando se celebró una fecha del Turismo Carretera en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos (CVE).

Obras de preservación y seguridad

Para garantizar la seguridad de los miles de usuarios diarios, en 2025 se llevaron a cabo diversas obras de mantenimiento y modernización. Entre las principales acciones se incluyó el sellado con material hidroactivo de 36 juntas en el túnel, lo que mejora la durabilidad de la infraestructura. También se construyeron 800 metros de banquina en el lado santafesino para facilitar las detenciones de emergencia y se renovó el sistema de drenaje interno con tubos de PVC, más resistentes y duraderos que los caños originales.

En cuanto a la tecnología, la sala de comandos del túnel fue modernizada con la incorporación de 24 monitores LED de alta definición, lo que optimiza el monitoreo del tránsito. Además, se instaló un smart TV UHD 4K de 70 pulgadas para una visualización más eficiente.

Eficiencia energética y nuevos proyectos para 2026

Una de las mejoras más significativas en términos de eficiencia energética fue el reemplazo de la iluminación fluorescente por tecnología LED en el interior del túnel.

Esta medida permitirá un ahorro estimado de $372 millones anuales. Además, para el 26 de enero de 2026, está prevista una licitación para la compra de 400 luminarias LED para el alumbrado externo del viaducto, lo que se traducirá en una reducción del consumo de energía de 48 por ciento y un ahorro de más de $54 millones al año.

A su vez, como parte de la modernización en seguridad, se licitó la adquisición de equipos de videovigilancia y un sistema informático para fortalecer el centro de datos y la operatividad del viaducto.