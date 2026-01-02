El primer visitante de 2026 fue recibido con un brindis en el puesto caminero del Túnel Subfluvial

REDACCIÓN ELONCE
En el Puesto Caminero del Túnel Subfluvial recibieron al primer visitante del año con un brindis, pan dulce y un obsequio. “Él estaba súper agradecido, estaba contento y dijo que no se lo esperaba”, explicaron a Elonce.
El 1° de enero de 2026 comenzó con una historia particular en el Puesto Caminero del Túnel Subfluvial, donde se recibió al primer visitante del año con un brindis, pan dulce y un obsequio.
“A las 00.13 ingresó el primer turista. Era un chico que vive en Santa Fe con el papá, pero la mamá vive en Paraná, así que venía a visitarla a ella”, explicó a Elonce María Florencia Cabrera, subjefa del Puesto Caminero del Túnel.
La acción fue parte de una iniciativa impulsada desde la Jefatura Central de la Policía. “Desde el comando superior se dio la directiva de que se recibiera así a la primera persona que ingresara. Se lo esperaba para brindar con jugo, pan dulce y un obsequio, para hacerlo sentir más cálido”, relató y destacó el impacto positivo del gesto.
El joven no se esperaba tal recibimiento, por lo que expresó su sorpresa y agradecimiento. “Él estaba súper agradecido, estaba contento y dijo que no se lo esperaba”, comentó Cabrera. La historia tiene un tinte especial por el hecho de que el chico vive en Santa Fe, su madre en Paraná y después de las 00 él se encontraba celebrando el año a mitad de camino, en el Túnel.
Por otra parte, Cabrera también brindó un balance de las acciones de control durante el día: “Tuvimos un solo caso positivo en los test de alcoholemia, el cual se detectó alrededor de las 10:30. La gente se cuidó mucho, la verdad que están tomando conciencia”, añadió, destacando que la gran mayoría de los conductores respetaron las normas de tránsito y la norma de alcohol cero.
En cuanto al flujo vehicular, mencionó que, entre el lunes a las 7 y este viernes a la misma hora, “ingresaron por el Túnel a la provincia 25.000 vehículos y salieron 20.000, aproximadamente”. Comentó “el 70% viene de Córdoba y van a Brasil. La gran mayoría son familias o parejas. Y el interior de la provincia también lo eligen, tal vez las termas. Esta semana en particular no, han ido para más para el norte de, pero generalmente van a las termas de Federación o de La Paz”.
Con el inicio de la temporada estival, anticipó que se espera un aumento del tránsito. Asimismo, brindó algunas recomendaciones a los conductores que emprenden sus viajes, tanto hacia destinos nacionales como internacionales. “Que tengan paciencia, que circulen tranquilos, con el cinturón colocado, con el carnet de conducir, la cédula del vehículo, la baliza, el matafuego y el seguro obligatorio”, indicó, destacando que esos son los requisitos básicos.
También explicó que el trámite de VTV para viajar que se realiza en el Puesto Caminero, es gratuito para los viajeros que lo necesiten: “Es por orden de llegada”. Elonce.com