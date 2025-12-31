Intenso movimiento de vehículos en el Puesto Caminero del Túnel Subfluvial

La segunda jefa del Puesto Caminero del Túnel Subfluvial, María Florencia Cabrera, brindó detalles sobre el intenso movimiento de vehículos que se vive en Paraná desde el inicio de las fiestas. Según sus declaraciones, desde el lunes a las 7:00 hasta las 20:00 horas de este miércoles, ingresaron 18.000 vehículos a la capital entrerriana, mientras que aproximadamente 13.000 vehículos han salido de la provincia.

En cuanto a los destinos de los viajeros, Cabrera comentó: “Generalmente, la mayoría van a Brasil, Misiones y Corrientes. Paraná es una ciudad de paso”. Además, destacó que la mayor parte de los vehículos que han ingresado son provenientes de Córdoba, representando un 70% del total. Este dato resalta la tendencia de los turistas de la región Centro del país a elegir Paraná como una parada obligada en sus trayectos hacia otros destinos turísticos.

Medidas de seguridad y prevención de accidentes

Cabrera explicó que el objetivo principal de los controles en esta época del año es garantizar que la circulación se realice con normalidad y sin incidentes. “La idea principal de los controles en estas Fiestas es que la gente circule con normalidad y que no pase ningún accidente”, remarcó la funcionaria, quien destacó el trabajo conjunto del equipo de seguridad que opera en el Puesto Caminero.

Además de los controles de tránsito, se implementan acciones para dar la bienvenida a los turistas. Como parte de una tradición que se repite cada año, el primer turista que ingrese a Entre Ríos desde la medianoche recibirá un brindis de parte del equipo que trabaja en la seguridad del Puesto Caminero, lo que agrega un toque de cordialidad a la jornada de trabajo.