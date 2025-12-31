La Policía de Entre Ríos hizo un balance de 2025: un año de crecimiento en procedimientos y bienestar para el personal

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, repasó el trabajo realizado en 2025, destacando el aumento en allanamientos, incautaciones y el cuidado del personal.
Claudio Omar González, jefe de la Policía de Entre Ríos, realizó un balance de las actividades de seguridad llevadas a cabo durante el 2025, destacando el trabajo realizado en procedimientos, incautaciones y el cuidado del personal policial. González subrayó que "el eje fundamental de la policía es el ser humano. Como política institucional del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos, se ha trabajado en la readecuación de las instalaciones para crear un ámbito de bienestar y confort", afirmó González a Elonce.
Además, el jefe policial destacó las acciones implementadas para proteger al personal ante las condiciones extremas del clima y las largas jornadas laborales, como la implementación de nuevos recursos tecnológicos y de protección. González remarcó que, a pesar de las dificultades, la policía de Entre Ríos mantiene un compromiso constante con la seguridad y el bienestar de los agentes. "Es un desafío tener a nuestro personal trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pero también debemos garantizar su bienestar", expresó.
Incremento de procedimientos y secuestros en 2025
El balance del 2025 también reveló un aumento en la cantidad de procedimientos realizados por la policía, con un foco particular en allanamientos, secuestros de drogas y vehículos. En cuanto a allanamientos, en total, González informó que en 2024 se realizaron 5179, mientras que en 2025 se concretaron 6705. En cuanto al narcomenudeo específicamente, 1054 en 2024 y 1193 en 2025, lo que implica un promedio de un allanamiento cada 15 horas. En cuanto a la lucha contra las drogas, el secuestro de marihuana aumentó en un 215%, pasando de 146 kg en 2024 a 460 kg en 2025, lo que equivale a más de medio kilo secuestrado por día. “La labor policial ha evolucionado y estos números reflejan el compromiso de nuestra fuerza”, comentó González.
El secuestro de armas también mostró una notable subida: en 2024 se incautaron 956 armas, mientras que en 2025 se alcanzaron las 1.455, totalizando 2.411 armas sacadas de circulación en la provincia. González también destacó el aumento en el secuestro de vehículos, que pasaron de 541 en 2024 a 845 en 2025, con un promedio de un automóvil incautado cada 21 horas. En cuanto a las motos retenidas, fueron 810 en 2024 y 1387 en 2025. Por ultimo, 6591 fueron detenidas en 2024 y 8407 en 2025, equivalente a 20 detenidos por día.
Enfoque en el bienestar del personal y nuevos desafíos para 2026
González también se refirió a las estrategias implementadas para el cuidado del personal policial, destacando la importancia de la salud física y mental de los agentes. "Hemos desarrollado actividades de esparcimiento, controles médicos y asistencia para nuestros policías. La tecnología también juega un papel importante al permitirnos suplir la ausencia de personal en ciertas situaciones", explicó. En este sentido, remarcó el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas, como la huella digital en los siniestros viales y la intervención en teléfonos celulares secuestrados a través del UFET, que ha sido un avance importante en la lucha contra el crimen.
El jefe de policía también habló sobre los futuros desafíos, como el "Verano Seguro", un dispositivo de seguridad destinado a reforzar las rutas y los eventos masivos de la provincia.
González finalizó el balance con un mensaje optimista y de agradecimiento: "Somos uno más en esta sociedad. Un agradecimiento para toda la gente que trabaja en la institución policial. Todo esto es el resultado de su esfuerzo. Juntos, seguiremos adelante para garantizar la seguridad y el bienestar de todo el pueblo entrerriano". Además, expresó sus deseos de un 2026 mejor, con más trabajo y estabilidad para el personal y la comunidad.