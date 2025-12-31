Año Nuevo en Paraná: la Policía desplegará un amplio operativo de seguridad

REDACCIÓN ELONCE
La Policía implementó un operativo especial por los festejos de Año Nuevo, con controles en eventos habilitados, espacios públicos y accesos. Se desplegarán alrededor de 250 efectivos para garantizar la seguridad durante la madrugada, supo Elonce.
La Policía de Paraná diagramó un operativo especial de seguridad para la madrugada de Año Nuevo, con el objetivo de acompañar los festejos y garantizar el normal desarrollo de las celebraciones en distintos puntos de la ciudad. El despliegue incluirá controles en eventos habilitados, espacios públicos, accesos y zonas de mayor concentración de personas.
El jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, explicó a Elonce que los dispositivos de seguridad se organizaron en base a las directivas del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura. “Diagramamos dispositivos de seguridad bastante amplios, con la participación de todas las direcciones generales que colaboran con la Dirección General de Operaciones y esta Jefatura Departamental”, señaló.
Según se informó, durante la madrugada se desarrollarán seis fiestas habilitadas, entre estas dos eventos de gran convocatoria: uno será el tradicional festejo de Año Nuevo en la sede El Plumazo del Club Atlético Estudiantes (CAE) con una capacidad estimada de hasta 12 mil personas en inmediaciones de calles Ambrosetti y Ayacucho; y otro festejo privado en El Castillo -sobre avenida de Las Américas al final- con una convocatoria esperada de ocho mis asistentes.
Además de estos eventos masivos, se realizarán celebraciones en distintas quintas y predios privados, organizadas por diferentes productores. En todos los casos, se dispondrá presencia policial tanto en el interior de los eventos como en los accesos, egresos y zonas aledañas.
Pérez indicó que el operativo no se limitará a los lugares de fiestas, sino que también incluirá espacios públicos y puntos de encuentro habituales. “Habrá una fuerte presencia policial en Parque Urquiza, balneario Thompson, Plaza Mujeres Entrerrianas, Parque Varisco y las avenidas Ramírez y Almafuerte, además de patrullajes en toda la ciudad”, detalló.
Respecto al tránsito, el funcionario señaló que no se prevén cortes de calles de manera preventiva, aunque aclaró que la posibilidad estará contemplada ante cualquier contingencia o necesidad operativa durante la madrugada.
En cuanto al personal afectado, se desplegarán aproximadamente 250 efectivos, pertenecientes a distintas direcciones de la Policía provincial y a la Jefatura Departamental Paraná. El operativo incluirá patrulleros, motos y bicicletas para reforzar la prevención y la visibilidad policial.
Por último, el jefe de Operaciones dejó un mensaje tanto para el personal policial como para la comunidad. Agradeció el trabajo realizado durante el año y pidió a los ciudadanos que “disfruten, festejen con tranquilidad y recuerden que siempre hay una familia esperando el regreso a casa”.