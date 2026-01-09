 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política

Frigerio confirmó el inicio de obras en las rutas nacionales 12 y 14

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó que comenzaron los trabajos en los tramos más críticos de las rutas nacionales 12 y 14, tras activarse en Entre Ríos la primera concesión de rutas nacionales del país.

9 de Enero de 2026
Rutas nacionales 12 y 14
Rutas nacionales 12 y 14 Foto: Gobierno de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó que comenzaron los trabajos en los tramos más críticos de las rutas nacionales 12 y 14, tras activarse en Entre Ríos la primera concesión de rutas nacionales del país.

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó que comenzaron los trabajos en los tramos más críticos de las rutas nacionales 12 y 14, tras activarse en Entre Ríos la primera concesión de rutas nacionales del país.

 

Se trata de un corredor vial estratégico para la producción, la logística y el turismo, conocido como la Ruta del Mercosur, que conecta a la provincia con los principales pasos del comercio regional.

Rutas nacionales 12 y 14 (foto Gobierno de Entre Ríos)
Rutas nacionales 12 y 14 (foto Gobierno de Entre Ríos)

"Esto es el resultado de una gestión provincial firme y de un gobierno nacional que escuchó la urgencia y dio prioridad a este pedido", señaló Frigerio, al remarcar que la intervención permitirá mejorar la circulación y la seguridad vial luego de años de abandono.

La concesión fue establecida por el decreto nacional Nº 28/2025 y comprende tramos de las rutas nacionales 12 y 14, además del corredor Rosario-Victoria y accesos clave en Entre Ríos. Las obras incluyen tareas de reparación, mantenimiento y prestación de servicios a los usuarios.

Rutas nacionales 12 y 14 (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Rutas nacionales 12 y 14 (foto Gobierno de Entre Ríos)

Temas:

Rogelio Frigerio seguridad vial rutas nacionales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News

