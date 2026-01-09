Autovía del Mercosur: avanzan obras de mantenimiento y puesta en valor del corredor

Autovía del Mercosur informó que se continúa avanzando con los trabajos de reparación y mantenimiento en distintos puntos neurálgicos de la calzada a lo largo de todo el corredor, con intervenciones específicas en las Rutas Nacionales 12 y 14.
En la Ruta Nacional 12, se desarrollan tareas sobre calzada y banquinas en el tramo comprendido entre Zárate y Ceibas. Asimismo, finalizaron los trabajos de mantenimiento de banquinas y corte de pasto desde la Ruta 9 hasta el kilómetro 80 (Puente Mitre), y continúan las tareas de mantenimiento en la zona de Isla Talavera, entre el Puente Mitre y el Puente General Urquiza.
En la Ruta Nacional 14, se ejecutan trabajos de mayor exigencia en sentido sur–norte, entre los kilómetros 103 y 204, con especial atención en la zona de Ubajay. Del mismo modo, se realizan intervenciones entre los kilómetros 343 y 375, en el tramo que comprende desde el sector de Mocoretá hasta las inmediaciones de la ciudad de Juan Pujol.
Además, entre los kilómetros 0 y 2 de la Ruta 14, continúa un importante bacheo con maquinaria pesada, en el marco del plan integral de puesta en valor de la calzada.
Se recuerda a los usuarios que, a lo largo del corredor, podrán encontrarse con señalización de zona de obra con velocidad máxima permitida de 60 km/h. En algunos sectores, dicha señalización puede estar presente aun cuando no se observen operarios en el lugar, ya que la calzada requiere trabajos previos de preparación para intervenciones programadas en las horas o días siguientes.
Se solicita respetar estrictamente la señalización y circular con precaución, reduciendo la velocidad en zonas de obra, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y del personal que trabaja en el corredor.