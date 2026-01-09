Alertan por la presencia de la mosca negra que muerde y provoca reacciones en la piel

Las altas temperaturas y la humedad favorecen la proliferación de la mosca negra o barigüí, que muerde la piel y puede causar dolor, infecciones y alergias.
Las altas temperaturas y la elevada humedad registradas en los últimos días generaron una alerta en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires por la proliferación del barigüí, conocido popularmente como mosca negra o jején, un insecto volador que puede provocar dolorosas lesiones en la piel.
Se trata de un pequeño insecto que se encuentra principalmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y cursos de agua, donde las condiciones ambientales favorecen su reproducción. A diferencia del mosquito, el barigüí no pica, sino que muerde la piel, cortándola con pequeñas garras para alimentarse de la sangre que brota de la herida.
Especialistas advirtieron que la mordedura puede provocar dolor intenso, enrojecimiento, hinchazón y picazón, y que en algunas personas puede desencadenar reacciones alérgicas, con síntomas como inflamación marcada, ardor en la piel o fiebre. Además, suele dejar manchas rojas y heridas costrosas que tardan varios días en desaparecer.
Desde el ámbito sanitario recomiendan no rascarse la zona afectada, ya que esto puede favorecer la aparición de infecciones, producto de bacterias o patógenos presentes en las manos o las uñas.
Cómo prevenir las mordeduras
Para evitar el ataque del barigüí, especialistas sugieren utilizar repelente, el mismo que se emplea contra mosquitos. Si bien su efectividad es limitada, indicaron que aquellos productos con DEET en alta concentración pueden ayudar a reducir el riesgo.
También aconsejaron vestir ropa de mangas largas y pantalones largos, preferentemente de colores claros, ya que los tonos oscuros atraen a la mosca negra. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, mantener el entorno limpio y evitar la acumulación de humedad son otras de las medidas preventivas recomendadas.
En caso de sufrir la mordedura de un barigüí, se recomienda lavar la zona con agua y jabón lo antes posible, aplicar hielo o compresas frías para disminuir la inflamación y utilizar cremas calmantes o antihistamínicas. Ante la aparición de síntomas alérgicos, se aconseja consultar a un médico.
Por qué se propaga la mosca negra o jején
El entomólogo Guillermo Tarelli explicó que estos insectos “están permanentemente en el ambiente”, pero que las lluvias intensas y el aumento del caudal de ríos y arroyos crean el escenario ideal para que se multipliquen en grandes cantidades.
A diferencia de los mosquitos, aclaró que el barigüí no se desarrolla en agua estancada, sino en aguas corrientes, lo que dificulta su control. “El combate es complejo porque las larvas están en ríos con mucho caudal y el control del insecto adulto tiene bajo impacto”, advirtió.
Por este motivo, los especialistas también recomiendan evitar zonas cercanas a ríos o arroyos durante las horas de mayor actividad del insecto, que suelen ser al amanecer y al atardecer, momentos en los que se incrementa el riesgo de mordeduras.