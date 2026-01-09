Eliminan las cabinas de peaje en el puente Victoria – Rosario e inician bacheo

La concesión del puente Victoria - Rosario inició una nueva etapa con la eliminación definitiva de las cabinas de peaje y la implementación de un sistema de pago completamente electrónico. Los cambios se pusieron en marcha tras la toma de posesión de la unión transitoria de empresas que tendrá a su cargo la administración y mantenimiento de la traza.

La nueva concesionaria, denominada Conexión Alto Delta, comenzó esta semana con los trabajos de desmalezamiento y corte de pasto desde la cabecera Victoria, en Entre Ríos. Según se informó, estas tareas continuarán hasta alcanzar la estación de peaje ubicada del lado de Rosario, en Santa Fe.

Además, se confirmó que en los próximos días comenzará un bacheo de emergencia sobre la traza del puente, desde Rosario hacia Victoria. Se trata de una obra considerada urgente debido al deterioro del pavimento, con huellas profundas y baches que representan un riesgo para la circulación vehicular.

Otro de los trabajos anunciados será la reconstrucción total de la rotonda de ingreso a Victoria, ubicada en la intersección de la ruta nacional 174 y la ruta provincial 11. Las obras comenzarían a partir del 20 de enero y forman parte de un plan integral de mejoras en la conexión vial entre Santa Fe y Entre Ríos.

En paralelo, varias grúas iniciaron el desmontaje de la antigua estación de peaje. Desde la concesionaria explicaron que no habrá más cabinas ni personal cobrando de manera manual. El nuevo sistema permitirá el pago mediante Telepase, tarjetas de crédito o débito y billeteras electrónicas a través de código QR, sin aceptación de dinero en efectivo.

De ahora en más, para el pago "manual" del peaje para autos (categoría 2) habrá que abonar 1.100 pesos, y para camiones (categoría 6) 4.200 pesos. Además, el pago automático con Telepase tendrá un 6,5 por ciento aproximado de descuento. El pago "manual" en modo electrónico se podrá realizar con tarjetas de débito o crédito, con billetera electrónica, como Mercado Pago (QR).

En esta etapa inicial se está realizando de nuevo todo el cableado subterráneo de las vías, que se encontraba muy deteriorado debido al paso del tiempo y a las condiciones del hábitat.

Bacheo de emergencia

En pocos días más, se iniciarán los trabajos de bacheo desde Rosario (sentidos ascendente hacia Victoria). Eso servirá para mejorar notablemente la calidad de la calzada, que presenta un estado peligroso de circulación por las marcadas huellas y baches.

Y en el calendario está previsto que a partir de la semana del 20 de este mes se daría inicio a una obra muy esperada y sumamente necesaria que es la restauración total de la rotonda del ingreso a la ciudad de Vitoria.

Un dato importante: se tomó gran parte del personal que trabajaba con la anterior concesión (Caminos del Río Uruguay) y ahora se están armando equipos para prepararlos en seguridad vial y atención al usuario. Conexión Alto Delta remarcó que apostará fuerte a la seguridad en la traza, y en la atención al público.

La absorción del personal de la anterior concesionaria involucra a unos 25 operarios, pero siguen reclutando personal para diversas tareas, como mantenimiento. Casi todos los extrabajadores cuentan con años de experiencia en la actividad.

Cómo será el cobro del peaje

De acuerdo a lo informado por La Capital, el usuario se encontrará con el sistema de Telepase y también con los denominados "tótems", en los que el conductor se detiene, apoya la tarjeta de crédito o débito, o el celular con el QR de una billetera virtual, y se abrirá la barrera.

Paralelamente, en la estación de peaje va a haber un puesto de Telepase, para que el cliente pueda adquirirlo, pueda cargar dinero y luego al colocar el sistema como una suerte de oblea en el parabrisas.

"No vamos a cobrar ahora en el corto plazo, vamos a tomarnos un tiempo para hacer una gran difusión de este nuevo sistema para que la gente sepa que tiene esas dos opciones y que el Telepase se lo vamos a facilitar acá", remarcó una fuente de Conexión Alto Delta.

Al tomar posesión, los actuales operadores constataron el estado muy deteriorado del edificio lindero al peaje que, si bien no estuvo vandalizado, permaneció unos nueve meses a la deriva y en el medio de la isla.