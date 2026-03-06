 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Alerta a la comunidad universitaria

Hackearon correo electrónico de docente para falsos pedidos sobre “datos censales” a estudiantes

6 de Marzo de 2026
Estudiantes universitarios
Estudiantes universitarios Foto: archivo / ilustrativa

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) alertó a su comunidad de alumnos y docentes que la cuenta de correo electrónico de una profesora fue hackeada y desde esa dirección de e-mail se enviaron falsos pedidos sobre “datos censales” a estudiantes.

 

La Universidad alertó “a la comunidad universitaria que la cuenta de correo electrónico de una docente de la institución ha sido vulnerada, y desde la misma se están enviando mensajes a estudiantes solicitando la actualización de supuestos ´datos censales´ mediante un formulario externo”, indicó la Uader.

 

“Se trata de un envío fraudulento que no fue generado por la Universidad y cuyo objetivo sería obtener información personal de estudiantes”, planteó.

 

Ante esa situación, la Universidad solicitó “a toda la comunidad estudiantil:

 

-No responder ni completar el formulario incluido en ese correo.

-No compartir datos personales a través de ese enlace.

-Eliminar el mensaje recibido”.

El mensaje de bienestar.uader en redes (captura de Instagram)
Al respecto, agregó: “La Universidad ya se encuentra trabajando a través de sus áreas técnicas para bloquear el acceso comprometido y reforzar las medidas de seguridad correspondientes”.

 

Advirtió también que ante cualquier duda “se recomienda comunicarse con las áreas académicas correspondientes o con los canales institucionales de Uader”.

