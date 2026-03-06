Hackearon correo electrónico de docente para falsos pedidos sobre “datos censales” a estudiantes

Uader alertó a su comunidad de alumnos y docentes que la cuenta de correo electrónico de una profesora fue hackeada y desde esa dirección de e-mail se enviaron falsos pedidos sobre “datos censales” a estudiantes.
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) alertó a su comunidad de alumnos y docentes que la cuenta de correo electrónico de una profesora fue hackeada y desde esa dirección de e-mail se enviaron falsos pedidos sobre “datos censales” a estudiantes.
La Universidad alertó “a la comunidad universitaria que la cuenta de correo electrónico de una docente de la institución ha sido vulnerada, y desde la misma se están enviando mensajes a estudiantes solicitando la actualización de supuestos ´datos censales´ mediante un formulario externo”, indicó la Uader.
“Se trata de un envío fraudulento que no fue generado por la Universidad y cuyo objetivo sería obtener información personal de estudiantes”, planteó.
Ante esa situación, la Universidad solicitó “a toda la comunidad estudiantil:
-No responder ni completar el formulario incluido en ese correo.
-No compartir datos personales a través de ese enlace.
-Eliminar el mensaje recibido”.
Al respecto, agregó: “La Universidad ya se encuentra trabajando a través de sus áreas técnicas para bloquear el acceso comprometido y reforzar las medidas de seguridad correspondientes”.
Advirtió también que ante cualquier duda “se recomienda comunicarse con las áreas académicas correspondientes o con los canales institucionales de Uader”.