Por condiciones climáticas, reprogramaron el Festival 8M “Un río de voces”

El Festival 8M “Un río de voces”, a realizarse en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, se reprograma para el sábado 7 a partir de las 17 horas, en el mismo espacio (Bv. Racedo 250), con entrada libre. En esta nueva jornada se desarrollará la programación artística completa prevista para ambos días del festival. La comunidad está invitada a participar de esta propuesta cultural en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Los artistas convocados son Guadalupe Abero Canciones; Ro Ducasse y Azul Brasesco; y el Taller de Canto Grupal “De Boca en Boca”; además de Panambi Comadres; Brujazz; Noelia Telagorri y María Luz Erazún; el trío integrado por Emilia Cersofio, Silvia Salomone y Florencia Di Stéfano; y Aquellas Viejas Cumbias, conformando una grilla diversa que recorre distintos estilos y formatos musicales.
Además de los espectáculos musicales, el festival contará con un patio gastronómico y espacios para emprendedoras de la economía social.
Las actividades del viernes también incluirán una muestra fotográfica itinerante titulada “Acá estamos”, impulsada por la Red Federal de Periodistas. La propuesta contempla espacios de lectura y talleres de reflexión orientados a abordar la problemática de la violencia de género.
Desde la organización señalaron que la propuesta busca integrar diferentes expresiones culturales y productivas de la ciudad.