La Policía de Entre Ríos impulsó operativo de concientización vial en el Túnel Subfluvial: dieron regalos y tocó la Banda

REDACCIÓN ELONCE
La Policía de Entre Ríos llevó a cabo una campaña de concientización en el Túnel Subfluvial para un cierre de año más seguro. Además, dieron obsequios a los conductores y tocó la Banda de Música.
En vísperas de fin de año, un operativo de concientización vial organizado por la Policía de Entre Ríos tuvo lugar en el puesto de control del Túnel Subfluvial, como parte de una iniciativa para promover la conducción responsable durante las fiestas. Esta acción fue impulsada por el jefe de la policía provincial, Claudio González, y buscó sensibilizar a conductores, tanto locales como turistas, sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en estas fechas de alta circulación vehicular.
El operativo incluyó la entrega de folletería informativa y pequeños obsequios a los conductores que se acercaron al control, como biromes, llaveros y hasta cascos, en su mayoría como parte de un esfuerzo por hacer más ameno el mensaje. Además, la Banda de Música de la Policía acompañó la actividad con su repertorio, acercando así una atmósfera más amigable entre las autoridades y los vecinos, así como también con los turistas que están ingresando a la ciudad de Paraná y a Entre Ríos.
Un mensaje claro para los conductores: responsabilidad y precaución
El comisario inspector Guillermo Borghello, jefe de educación vial, comentó: “Estamos entregando presentes y le sugerimos a la gente que circule por las rutas respetando las normas de tránsito y no excediendo los límites de velocidad. Hacemos esta campaña de difusión para que se viralice y, para que todos realmente tomemos conciencia de que el cambio cultural en materia de seguridad vial depende de cada uno”.
Los conductores que se detienen en el puesto de control no solo recibieron un regalo simbólico, sino también el recordatorio de la importancia de manejar con responsabilidad.
Por su parte, Andrés Borghello, encargado de las capacitaciones de accidentología, también destacó: “Estamos haciendo un poco de seguridad vial más allá de pedir documentación. En este caso, lo que estamos haciendo es entregarle un pequeño obsequio, un recordatorio para que anoten sus propósitos para el año que viene. El objetivo es que lleguen a su destino sanos y seguros”.
Los vecinos y turistas reaccionan positivamente ante la iniciativa
El operativo también se ha convertido en una oportunidad para los conductores de compartir su opinión sobre la iniciativa. Uno de ellos, Nahuel, expresó: “La verdad que está buena, divertido. Un poco de música para llegar a la ciudad. Necesitamos responsabilidad, no tomar alcohol, respetar las velocidades y calma, porque siempre hay mucho tránsito”. La respuesta de los conductores refleja la importancia de mantener la seguridad vial durante los días festivos, cuando el volumen de tránsito suele ser elevado.
A medida que la campaña continúa, las autoridades recalcan que la prevención y la conciencia son fundamentales para reducir los accidentes viales, especialmente en un período tan sensible como las fiestas de fin de año.