Uruguay en alerta por un ciclón extratropical y hasta 100 mm de lluvia  

Un episodio de tormentas llegará al vecino país de Uruguay este viernes y se intensificará con la formación de un ciclón extratropical prevista para la madrugada del sábado, según informa el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). El organismo advierte por lluvias abundantes, ráfagas de viento intensas y acumulados que pueden alcanzar los 100 milímetros en varias zonas del país.

De acuerdo al aviso especial emitido por Inumet, desde las primeras horas del viernes comienza una desmejora que afecta inicialmente al norte del territorio y se desplaza de forma progresiva hacia el centro y el este, con precipitaciones abundantes y tormentas puntualmente fuertes. En este período se prevén acumulados de lluvia de entre 60 y 100 milímetros, además de rachas de viento fuerte asociadas a la actividad eléctrica.

El organismo señala que en la madrugada del sábado se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio nacional, lo que da lugar a nuevas precipitaciones significativas. En ese marco, los acumulados de lluvia pueden volver a ubicarse entre los 60 y 100 milímetros, acompañados por vientos del sector este rotando al sur.

Según Inumet, se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 a 80 kilómetros por hora y, de forma ocasional, superar esos valores. Estos fenómenos afectan principalmente al sur del río Negro, con mayor intensidad en la zona este del país.

Las autoridades meteorológicas indican que las condiciones comienzan a mejorar a partir de la madrugada del domingo, primero en el litoral oeste y luego en el resto del territorio nacional.

Sobre el alcance del fenómeno, el meteorólogo Mario Bidegain explica que el pasaje del ciclón extratropical comienza impactando en los departamentos del norte, como Artigas, Salto (que limita con Entre Ríos a través del río Uruguay, frente a Concordia), Tacuarembó y Rivera, y luego se traslada hacia el centro y finalmente hacia el sur del país.

En el sur y la zona metropolitana, Bidegain detalla que el fenómeno afecta principalmente durante el sábado, con lluvias prácticamente continuas a lo largo de toda la jornada. Advierte además que uno de los aspectos más destacados son las ráfagas de viento, que no solo impactan en Montevideo sino en todos los departamentos costeros, desde Colonia hasta Rocha.

El especialista precisa que se registran vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar entre 80 y 90 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, señala que la región sureste, especialmente Maldonado y Rocha, concentra los mayores acumulados, con registros que pueden superar los 50 milímetros y alcanzar valores de entre 70 y 125 milímetros.