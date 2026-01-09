Calor persistente y lluvias irregulares: el pronóstico para lo que resta del verano

La proximidad del 15 de enero marcará el comienzo del tradicional recambio turístico de la temporada de verano: mientras miles de personas iniciarán sus vacaciones, otras emprenderán el regreso a sus hogares para retomar la rutina habitual, en un contexto atravesado por condiciones climáticas que seguirán siendo protagonistas.

En ese marco, se conoció el pronóstico climático para lo que resta del verano y el comienzo del otoño 2026. Especialistas advirtieron que gran parte del período estival se mantendrá inusualmente cálido en varias regiones del país, mientras que en otras se registrarán precipitaciones.

Pronóstico Climático Trimestral

Según el último Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, se prevé que las temperaturas superen de manera sostenida los valores normales para esta época del año en amplias zonas del territorio nacional. En paralelo, las lluvias mostrarán un comportamiento desigual, con registros por debajo de lo normal en el centro del país y gran parte del Litoral.

De acuerdo al informe del SMN, las precipitaciones se presentarán con distintos patrones según la región. En la Patagonia, se espera un comportamiento entre normal y superior a lo normal. En tanto, Santa Fe y Entre Ríos se ubicarán dentro de valores normales, al igual que Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, la región de Cuyo y el norte del país.

En el Noroeste Argentino (NOA), especialmente en Jujuy, el centro y oeste de Salta y Catamarca, las lluvias podrían ubicarse por encima de lo normal. En contraste, el NEA, particularmente Misiones y Corrientes, registraría precipitaciones inferiores a los promedios habituales, expresó InfoAgro.

Calor

Temperaturas por encima de lo habitual

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico anticipó una mayor probabilidad de registros superiores a lo normal en gran parte del centro y sur del país. Este patrón se destacará en el NEA, en provincias de Cuyo como San Luis, Mendoza y San Juan, y en la región central, donde Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentarían anomalías térmicas positivas, con Córdoba como la provincia más afectada.

También se prevén temperaturas superiores a lo normal en el centro norte del país, incluyendo Santiago del Estero, Formosa, sectores del Chaco y el este de Salta, así como en Buenos Aires y La Pampa. En tanto, el NOA mantendría valores normales, al igual que sectores del noreste y la Patagonia, donde el comportamiento térmico oscilaría entre normal y levemente superior, dio cuenta InfoAgro.

Desde el SMN advirtieron que “no se descarta que en la primera mitad del trimestre, en la entrada de la temporada más cálida, se sigan registrando temperaturas superiores a lo normal en gran parte del centro y norte del país”, y recomendaron mantenerse informados a través de los pronósticos diarios y semanales.

Finalmente, los especialistas señalaron que, con el fenómeno de La Niña ya declarado, se prevé un trimestre con mayor calor del habitual y lluvias inferiores a lo normal en varias regiones del país, un factor clave a tener en cuenta en plena temporada turística.