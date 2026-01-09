Habrá una nueva edición de Atardeceres en el Cementerio

Una nueva edición de Atardeceres en el Cementerio se desarrollará este lunes 12 de enero a las 19.30 hs, en el Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad (Perú al final).
Una nueva edición de Atardeceres en el Cementerio se desarrollará este lunes 12 de enero a las 19.30 hs, en el Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad (Perú al final). Se trata de una propuesta con entrada libre y gratuita que invita a redescubrir la ciudad desde una mirada histórica y patrimonial.
La apuesta comprende un recorrido guiado por espacios emblemáticos, donde vecinos y visitantes pueden conocer los orígenes, transformaciones y relatos que conforman la identidad de Paraná. En esta oportunidad, el recorrido estará dedicado a Curiosidades del Santísima Trinidad – Parte 1.
Guiados por especialistas, los recorridos promueven la reflexión sobre el valor del patrimonio urbano y arquitectónico, fortaleciendo el vínculo entre la historia local y la vida cotidiana de la comunidad.
Atardeceres en el Cementerio se consolida como una propuesta cultural que pone en valor uno de los espacios patrimoniales más significativos de la ciudad, integrando memoria, identidad y participación ciudadana.
