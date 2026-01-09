El Banco Central canceló operaciones del swap por USD 20.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó oficialmente que durante el mes de diciembre de 2025 procedió a cancelar la totalidad de las operaciones financieras mantenidas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas transacciones se habían ejecutado en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por un monto de USD 20.000 millones, que fuera anunciado el pasado 20 de octubre.

La cancelación abarca los movimientos registrados durante el cuarto trimestre del año pasado. Este mecanismo financiero fue diseñado para brindar previsibilidad al mercado cambiario argentino ante las presiones sufridas durante el último tramo del 2025.

De acuerdo a las informaciones oficiales que surgieron de documentos de ambos países, Argentina utilizó cerca de US$2.500 millones de la línea acordada, indica NA.

Fueron dólares que el Tesoro de los Estados Unidos vendió en el mercado local en las semanas previas a las elecciones de octubre en momento en que el tipo de cambio llegó al techo de la banda de flotación.

Desde el Banco Central insistieron que este tipo de operaciones son de extrema confidencialidad y, por lo tanto, no se precisan los movimientos que se realizan.

Asimismo, afirman que el swap permanece vigente, lo cual quiere decir que en caso de alguna nueva turbulencia financiera, Argentina podrá apelar nuevamente a esos fondos.

Detalles del acuerdo bilateral

El esquema utilizado consistió en operaciones de intercambio de divisas bajo condiciones específicas pactadas entre ambos organismos.

El acuerdo estableció los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre el BCRA y el Tesoro estadounidense. Mientras que la línea de crédito contingente alcanzó los USD 20.000 millones, consolidándose como una de las herramientas de asistencia técnica y financiera más importantes del año pasado.

Con la finalización de estas operaciones, el Banco Central regulariza su posición frente al Departamento del Tesoro, cerrando el ciclo de intervención cambiaria que se activó tras el anuncio de octubre para contener la volatilidad del peso.

Además de vender dólares en el mercado cambiario, el Tesoro de EE. UU. también participó mediante la compra de pesos en el mercado de “contado con liquidación” para ayudar a reducir la brecha cambiaria

El gobierno de EE. UU. vinculó públicamente la continuidad del apoyo a la implementación de "buenas políticas" económicas y al sostenimiento del rumbo desregulatorio.

El titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent declaró en noviembre de 2025 que la operación generó una ganancia financiera para los Estados Unidos, refutando críticas internas en su país que calificaban la medida como un "rescate a fondo perdido".