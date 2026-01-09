Fin de la novela: Hinestroza será jugador de Boca

Después de varios días de conversaciones y una negociación con momentos de tensión entre clubes y jugador, Boca logró cerrar la incorporación de Marino Hinestroza, quien se convertirá en el primer refuerzo del mercado de verano 2026. Solo resta que Atlético Nacional formalice la aceptación por escrito para que el delantero viaje a Buenos Aires y firme contrato.

La operación se acordó en una cifra cercana a los 5 millones de dólares por la totalidad del pase, mientras que el club colombiano conservará un 20% en caso de una futura venta. Hinestroza firmará vínculo por cuatro temporadas con el Xeneize, cumpliendo uno de los pedidos futbolísticos de Juan Román Riquelme para reforzar el sector derecho del ataque del equipo que conduce Claudio Úbeda.

El cierre del pase llegó luego de días complejos, según informó TyC Sports, marcados por cambios de postura, publicaciones del propio futbolista despidiéndose del club y un conflicto entre el plantel y la dirigencia de Atlético Nacional. El jueves pasado, ambas partes acordaron que el delantero se entrene de manera diferenciada mientras se resolvía su situación, algo que terminó acelerando el desenlace.

El pase de Hinestroza se cerró en una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Foto: Archivo Elonce.

Perfil del primer refuerzo

Hinestroza, de 23 años, disputó 84 partidos oficiales con Atlético Nacional, donde sumó 11 goles y 14 asistencias. Se desempeña como extremo por derecha, es veloz y desequilibrante en el uno contra uno, con características similares a las que presentó Sebastián Villa en su paso por Boca.

Además de sus números, lo destacan su capacidad para encarar, su potencia física y la flexibilidad para moverse a pierna natural o cerrarse al medio para rematar. Antes de consolidarse en Colombia tuvo pasos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, aunque sin mayor continuidad.