Boca analiza cómo reforzar el equipo luego de la salida de Advíncula

La desvinculación de Luis Advíncula, pese a que todavía tenía un año de contrato vigente, reconfigura el escenario en el lateral derecho de Boca y abre el juego para varios futbolistas que buscan reposicionarse en el plantel profesional. Esta decisión obliga al cuerpo técnico a redefinir alternativas en un sector clave, con un calendario cargado que incluye torneo local, Copa Libertadores y Copa Argentina.

La salida del defensor peruano no sólo impacta en el presente inmediato, sino que también reactiva la competencia interna. Uno de los primeros nombres que aparece es el de Lucas Blondel, quien llega relegado y sin minutos en el ciclo actual, pero que ahora cuenta con la posibilidad de recuperar terreno ante la vacante disponible.

En paralelo, otro apellido vuelve a tomar protagonismo. Se trata de Marcelo Weigandt, quien regresa tras un préstamo de un año y medio en Inter Miami. Durante su etapa en el conjunto estadounidense, el lateral disputa 71 partidos y suma experiencia internacional, incluso con participación en competencias de alto nivel.

El presente de Weigandt en Boca Predio

A su regreso, el Chelo se entrena en Boca Predio en una cancha aparte, junto a otros futbolistas que vuelven de cesiones y no son considerados de manera prioritaria por el cuerpo técnico. El trabajo lo realiza con un preparador físico del staff, mientras espera definiciones sobre su futuro inmediato, consignó Olé.

Pese a ese contexto, la salida de Advíncula y la situación incierta de Blondel lo vuelven a posicionar como una alternativa válida. Desde el entorno del club entienden que su conocimiento del mundo Boca y su formación en la cantera pueden jugar a favor en un año exigente desde lo deportivo.

Fuentes cercanas al plantel indican que “con tantas competencias, el cuerpo técnico necesita recambio y opciones confiables en cada puesto”, lo que mantiene abierta la posibilidad de que Weigandt sea tenido en cuenta.

Las otras opciones que analiza el cuerpo técnico

Además de Blondel y Weigandt, el entrenador cuenta con Juan Barinaga, quien en el tramo final de 2025 se gana el puesto tras el Mundial de Clubes y los primeros partidos del Clausura. El defensor se afirma en el lateral derecho y desplaza a Advíncula, consolidándose como titular.

En tanto, otra alternativa es Dylan Gorosito, juvenil que se destaca en la Selección Sub 20 y pide pista desde hace tiempo. Por el momento, el lateral realiza la pretemporada con la Reserva, aunque su nombre aparece en el radar como una apuesta a futuro.