Adiós a un referente reciente: Advíncula rescindió y se va de Boca

Boca confirmó en las últimas horas la salida de Luis Advíncula, quien llegó a un acuerdo con la dirigencia para rescindir el contrato que lo vinculaba con el club hasta diciembre de 2026. De esta manera, el lateral derecho peruano quedó en libertad de acción y analiza distintas propuestas para continuar su carrera, con fuertes versiones que lo acercan al fútbol de su país.

Advíncula, de 35 años, había arribado a Boca en julio de 2021 procedente del Rayo Vallecano y rápidamente se adueñó del puesto. Sin embargo, su rendimiento fue en baja durante el último tramo del año pasado y terminó relegado en la consideración del cuerpo técnico, cerrando la temporada como suplente de Juan Barinaga.

Ante este escenario, el futbolista tomó la decisión de dar un paso al costado y buscar nuevos desafíos. Uno de los destinos que aparece con mayor fuerza es Alianza Lima, club que disputará la próxima edición de la Copa Libertadores y que ya habría mostrado interés en sumarlo.

El futbolista tomó la decisión de dar un paso al costado y buscar nuevos desafíos. Foto: archivo Elonce.

La salida de Advíncula también impactó en la planificación deportiva del Xeneize. Desde Boca optaron por frenar el préstamo de Lucas Blondel a Argentinos Juniors, ya que la intención es no desprenderse de más de un lateral derecho en este mercado. Más atrás en la consideración aparece Dylan Gorosito, juvenil que se destaca en la Selección Argentina Sub-20.

Una etapa marcada por goles y entrega

Más allá de su irregularidad en el cierre de su ciclo, Advíncula dejó una huella importante en Boca, especialmente en la Copa Libertadores 2023. En aquel torneo, donde incluso se desempeñó como extremo, convirtió cuatro de los seis goles que marcó con la camiseta azul y oro, incluyendo tantos decisivos en la fase de grupos y en la final ante Fluminense.

Su último partido en Boca fue en la victoria 2-1 frente a Estudiantes en La Plata, donde ingresó desde el banco y disputó los minutos finales. Así, el peruano se despide del club tras 169 partidos oficiales, con la intención de cerrar su carrera profesional en su país.