Quedará en libertad condicional el condenado por el crimen de Reverdito

Héctor González, condenado por el crimen de Alexander Reverdito, quien fue agredido físicamente hasta la muerte en diciembre de 2023, obtendrá la libertad condicional tras un fallo favorable de la Cámara de Casación.

El caso, que conmovió a la comunidad de Larroque, comenzó cuando González atacó a golpes a Reverdito durante una discusión ocurrida después de las celebraciones de fin de año, el 1 de enero de 2023.

Las lesiones causadas al joven de 20 años fueron de tal gravedad que horas después, falleció en el Hospital Centenario.

Sentencia y cambio de calificación

Inicialmente detenido e imputado por homicidio simple, el juicio por jurados realizado en noviembre de 2024 dictaminó que González era culpable del crimen, pero modificó la calificación de homicidio simple a homicidio preterintencional, lo que implicó una pena de entre 1 a 6 años de prisión. El jurado concluyó que, aunque los golpes fueron severos, no hubo intención de matar. La sentencia dictada por el juez Mauricio Derudi impuso a González tres años de prisión efectiva.

Sin embargo, tras apelar la sentencia, la Cámara de Casación, presidida por el Dr. Darío Perroud, resolvió hacer lugar al planteo de la defensa. Argumentando la buena conducta de González durante el proceso penal y su tiempo de prisión preventiva, la Corte revocó parcialmente la condena y otorgó la posibilidad de acceder a la libertad condicional.