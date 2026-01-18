Gran expectativa por el show de Luck Ra en la última noche de la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Luego de cuatro jornadas impresionantes y con una gran puesta en escena, la Fiesta Nacional de la Playa de Río llega a su fin con la presencia de bandas anfitrionas y el show especial de Luck Ra para coronar el evento que atrajo a familias y grupos de amigos hasta el Predio Multieventos de La Histórica.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Con gran expectativa se espera la última noche de espectáculos musicales en el Predio Multieventos con la presencia de Luck Ra. El cantante cordobés se hace presente otro año más en la Fiesta de la Playa con toda la movida cuartetera como nos tiene acostumbrados. Siendo uno de los más convocantes en venta de entradas y plateas, se espera una gran noche para este domingo.

La Joaqui en la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Además, también participarán bandas locales como en cada una de las noches, calentando el escenario para la llegada del show principal. Los artistas que se presentarán son Zamba x 2, Enredados Samba, La Última Folk, Alejandra y Daniel, Sentimientos y Marcos Martín.

La secretaria municipal de Turismo, María Laura Saad, en diálogo con Elonce, realizó un balance positivo del desarrollo de la fiesta y valoró la respuesta del público. Señaló que “la noche de este sábado fue de muchísimo calor, pero con una gran alegría al ver a tantos chicos jóvenes esperando a sus artistas”.

Fiesta Nacional de la Playa de Río (foto Elonce)

En ese marco, repasó las distintas propuestas que se sucedieron desde el inicio del evento. Recordó que la noche infantil representó un desafío para las familias, mientras que las jornadas de rock y cumbia, desarrolladas el jueves y viernes, convocaron a públicos diversos. “Todos vienen disfrutando de una fiesta que está pensada no solo para ver un show, sino también para recorrer los puestos de artesanos, los juegos para niños y los food trucks, con opciones para celíacos y vegetarianos”, explicó.

Super sorteo de Flechabus

Tanto en redes sociales como en la fiesta, se realizaron sorteos para ganar pasajes a Bariloche y Jujuy de la mano de Flechabus y Fiesta de la Playa.

Todos los que tengan entradas, ya están participando del sorteo. Mientras que, a través del instagram oficial de la fiesta, se sortean otros pares de entradas para quienes siguen los requisitos.

Se recordará que, este sábado, el cierre estuvo a cargo del Dj Alan Gómez y La Joaqui, dos referentes de la música urbana actual que se presentaron por primera vez en la fiesta. Con una propuesta que trajo toda la música RKT, hicieron bailar y vibrar a todos los presentes, coreando sus canciones.

DJ Alan Gómez Fiesta Nacional de la Playa de Río

Los artistas anfitriones que formaron parte de esta anteúltima noche aportaron sus distintos estilos musicales para hacer la previa a los shows principales y ponerle ritmo a la noche. Dichos grupos musicales fueron Aldu Saavedra, Latin Show, Subsyste-M, Pitu Otero, La Santafesina y La Bristol.

Último día de venta de entradas

Todavía se pueden adquirir entradas y plateas para la última noche de la fiesta, tanto de manera online como presencial. El punto de venta presencial es el Predio Multieventos de 10 a 12:30 hs, y a partir de las 19 hs. para todos quienes quieran adquirir sus entradas.

La venta a través de la web continúa activa a través de https://www.1000tickets.com.ar las 24 hs.

Valores de entradas y plateas

● Domingo 18 de enero: LUCK RA

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)

Las redes sociales de la Fiesta

Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelaplaya/

Facebook: https://www.facebook.com/fiestadelaplayaderio

X: https://www.twitter.com/FiestadelaPlaya