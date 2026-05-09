Los memes virales tras la derrota de Boca ante Huracán en el Torneo Apertura

La eliminación de Boca Juniors a manos de Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura no solo dejó repercusiones deportivas, sino también una avalancha de memes en redes sociales.

El triunfo 3-2 del Globo en La Bombonera, en un partido cargado de emociones que se definió en el alargue, generó una inmediata reacción de los usuarios, que no dejaron pasar detalles del encuentro para crear contenido viral.

Uno de los principales focos de las burlas fue el rendimiento irregular de Boca en el primer tiempo, especialmente el de Marcelo Weigandt, quien fue reemplazado

en el complemento por Malcom Braida. Muchos hinchas ironizaron sobre su nivel y celebraron el cambio.

A su vez, el arquero de Huracán, Hernán Galíndez, fue uno de los grandes protagonistas tanto en la cancha como en las redes. Sus atajadas lo convirtieron en figura y los usuarios lo compararon con leyendas como Manuel Neuer, multiplicando los memes.

También hubo repercusiones por el insólito primer gol del Globo, tras un error en la salida de Leandro Brey, y por el tanto de Milton Giménez, quien convirtió con la espalda en una jugada que rápidamente se volvió tendencia.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue la actuación de Lautaro Di Lollo, quien cometió dos penales en el alargue que fueron capitalizados por Óscar Romero. Las jugadas desataron una catarata de memes por los errores defensivos.

La eliminación también estuvo atravesada por la preocupación por la lesión de Adam Bareiro y las chances desperdiciadas por Giménez en el cierre del tiempo reglamentario, lo que aumentó el tono de las reacciones.

Mientras tanto, Boca deberá dar vuelta la página y enfocarse en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Cruzeiro y Universidad Católica en busca de la clasificación. Por su parte, Huracán sigue en carrera y espera rival en los cuartos de final.