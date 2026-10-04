Los empleados de comida rápida cobran con aumento: los montos de octubre por categoría

El acuerdo del sector incorpora el último tramo de la actualización y diferencia los importes según las tareas. Las remuneraciones incluyen una asignación que pasará a integrar el salario desde noviembre, además de adicionales por asistencia, antigüedad y trabajo nocturno.
Los empleados de comida rápida cobrarán en octubre de 2026 el último tramo del acuerdo salarial del sector de Servicios Rápidos. Para la categoría principiante, el básico mensual es de $1.108.417 y se agrega una suma no remunerativa de $82.023, antes de adicionales y descuentos.
Las remuneraciones varían según la categoría, las funciones y la jornada contratada. Por eso, los importes de la escala no deben confundirse con el salario de bolsillo: el recibo puede incluir otros conceptos y las deducciones correspondientes.
La escala oficial de la Federación de Trabajadores Pasteleros corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000. En octubre, la asignación no remunerativa acumulada alcanza el 7,4% del básico y se incorporará a este desde noviembre. Los importes no remunerativos de la fuente inicial correspondían a agosto y fueron reemplazados por los del mes actual.
Los puestos con básicos más altos
Para maestros pasteleros, maestros heladeros, cocineros y maestros pizzeros, el básico mensual es de $1.863.345 y la asignación de octubre asciende a $137.888. Los encargados tienen un básico de $1.661.538, acompañado por una suma no remunerativa de $122.954.
La categoría Líder B registra $1.619.864 de básico y $119.870 adicionales no remunerativos. Para dependientes de salón, los valores son de $1.589.043 y $117.589, respectivamente.
Los maestros factureros, oficiales pasteleros y rotiseros fiambreros cuentan con un básico de $1.498.412 y una asignación de $110.882. En Líder A, los importes son de $1.394.271 y $103.176.
Cuánto corresponde en mantenimiento, caja y mostrador
Para oficiales y líderes de mantenimiento, minuteros y parrilleros, el básico es de $1.311.043 y la suma no remunerativa llega a $97.017. Cajeros y postreros tienen un básico de $1.294.387 más $95.785.
Sandwicheros, personal administrativo y dependientes de mostrador perciben un básico de $1.246.146 y una asignación de $92.215. Para ayudantes de mantenimiento y empanaderos, los valores son de $1.245.100 y $92.137.
En la categoría Empleado B, el básico alcanza $1.223.928 y se agregan $90.571. Para ayudantes pasteleros, dependientes de helados, cafeteros y auxiliares administrativos, corresponden $1.195.522 de básico más $88.469. En Empleado A, la escala establece $1.175.318 y $86.974.
Las categorías iniciales y los adicionales
Serenos, lavacopas y peones de limpieza, carga y descarga tienen un básico de $1.163.517 y una asignación de $86.100. Los principiantes reciben los valores mencionados al inicio, mientras que para aprendices menores de 18 años se establecen $997.033 de básico y $73.780 no remunerativos. La escala también fija importes por hora para los empleados de comida rápida.
El convenio contempla un premio por concurrencia efectiva del 14% de la remuneración nominal bruta cuando se cumplen las condiciones de asistencia y jornada. También establece un adicional por antigüedad del 1% por cada año en la empresa, calculado sobre el básico y pagadero desde el mes en que se cumplen dos años.
El trabajo entre las 21 y las 6 tiene un adicional por hora de $685,60 más $50,73 en octubre. Además, existen suplementos por zona fría y reglas específicas para feriados y el día del gremio. Estos conceptos pueden modificar la remuneración de los empleados de comida rápida, según dónde trabajan y cómo cumplen su jornada.