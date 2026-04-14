La libreta de la AUH puede presentarse desde Mi Anses para cobrar el 20% retenido

ANSES informó que ya se puede presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2026 para acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes. Con esta presentación, que se realiza a través de mi ANSES o la app, las familias acceden al 20 por ciento que corresponde al complemento acumulado de 2025.

Es importante aclarar que el formulario generado desde mi ANSES es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias. La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre.

Paso a paso

1. Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.

3. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

4. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.

5. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.

6. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.