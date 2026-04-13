Oficializaron la reglamentación del ex Potenciar Trabajo ANSES: cómo acceder a vouchers

La reglamentación del ex Potenciar Trabajo ANSES ya es oficial y marca un cambio profundo en la política social vinculada al empleo en Argentina. A través de la Resolución 295/2026, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social creó el programa “Formando Capital Humano”, que reemplaza la asistencia directa por un esquema basado en capacitación laboral mediante vouchers.

Este nuevo sistema deja atrás el pago mensual de $78.000 que recibían los beneficiarios, y pone el foco en la formación profesional como herramienta para mejorar la inserción en el mercado laboral. La iniciativa depende del Ministerio de Capital Humano y busca eliminar intermediarios, otorgando a cada persona la posibilidad de elegir su propio recorrido formativo.

El cambio forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional, que apunta a transformar los planes sociales tradicionales en políticas activas de empleo. En este sentido, la reglamentación del ex Potenciar Trabajo ANSES establece un modelo donde el acceso a beneficios estará directamente vinculado a la capacitación.

Quiénes pueden acceder al nuevo programa

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad laboral. Entre los principales grupos alcanzados se encuentran los desocupados, quienes no tienen trabajo formal registrado y los monotributistas sociales o de categoría A.

Foto: Archivo Elonce.

También podrán acceder trabajadores en relación de dependencia del sector privado cuyos ingresos no superen los tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, así como el personal de casas particulares y los trabajadores rurales temporarios o estacionales.

Sin embargo, la normativa también establece una serie de incompatibilidades. No podrán inscribirse quienes perciban otros subsidios estatales con fines similares, empleadores registrados en el SIPA, personas con más de un inmueble o con bienes de alto valor, ni aquellos con causas judiciales o condenas firmes.

Cómo funciona el sistema de vouchers

El mecanismo de acceso se realizará a través del portal oficial “Formando Capital Humano”, donde los beneficiarios podrán consultar la oferta de cursos disponibles. Una vez inscriptos y con la vacante asignada, recibirán un voucher personal e intransferible que les permitirá asistir a la capacitación elegida, publicó Iprofesional.

Estos vouchers podrán cubrir total o parcialmente el costo de los cursos, dependiendo de futuras reglamentaciones. Las propuestas formativas podrán ser brindadas por empresas, cámaras empresariales, organismos públicos, instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales.

El sistema busca generar una mayor articulación entre el Estado y el sector productivo, alineando la oferta de capacitación con las demandas reales del mercado laboral. De esta manera, se intenta mejorar las posibilidades de inserción de los participantes.