Jubilado demandó a bancos y tarjetas de crédito por "sobreendeudamiento inducido"

Un jubilado misionero presentó una demanda contra bancos, tarjetas y fintech por sobreendeudamiento inducido. La acción se promovió por ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.

De acuerdo a lo que remarcaron desde el estudio jurídico que lleva adelante la acción, se trata de una demanda de alto impacto institucional y social vinculada al creciente fenómeno del “sobreendeudamiento inducido”, frente a la posición dominante del sistema financiero, bancario y digital.

La demanda fue iniciada por un jubilado retirado de las Fuerzas Armadas, actualmente en situación de imposibilidad material de pago, quien denuncia haber sido incorporado a un esquema de endeudamiento progresivo y permanente mediante préstamos sucesivos, refinanciaciones encubiertas, tarjetas de crédito, créditos digitales y mecanismos automáticos de descuento sobre sus haberes previsionales.

La presentación sostiene que el caso no constituye un incumplimiento aislado ni un supuesto de morosidad voluntaria, sino la consecuencia directa de un sistema de financiamiento masivo e institucionalizado por el sistema financiero desregulado, sin un control estatal adecuado y basado en el otorgamiento irresponsable de crédito, sin evaluación real de capacidad de pago, con información insuficiente y mediante herramientas digitales de contratación inmediata.

Según surge de la demanda, el actor pasó de poseer una situación crediticia normal a ingresar en un circuito de refinanciación continua donde nuevos créditos eran utilizados para cancelar deudas anteriores, generando un efecto de “bola de nieve” financiera que culminó en un estado de virtual cesación de pagos.

Uno de los ejes centrales del planteo consiste en denunciar el “corrimiento del control estatal” sobre el sistema financiero y digital de crédito, permitiendo -según se afirma- la consolidación de mecanismos de endeudamiento estructural que afectan especialmente a jubilados, trabajadores pasivos y consumidores económicamente vulnerables.

En tal sentido, se sostiene que actualmente existen esquemas de otorgamiento automatizado de crédito que operan sin controles eficaces sobre solvencia, capacidad de repago ni protección integral del consumidor financiero.

La demanda remarca que el caso expone una problemática social mucho más amplia, vinculada al crecimiento sostenido de la mora bancaria, el endeudamiento digital y la utilización de mecanismos financieros complejos sobre sectores de ingresos fijos.

Finalmente, desde el estudio jurídico advierten que el expediente podría transformarse en un caso testigo respecto del control judicial sobre las prácticas de crédito al consumo, el funcionamiento de las billeteras virtuales y la responsabilidad de las entidades financieras frente al fenómeno del sobreendeudamiento masivo.