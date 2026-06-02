Aguinaldo de junio 2026: cómo controlar si está bien liquidado en el recibo

El aguinaldo de junio 2026 comenzará a llegar a las cuentas de millones de trabajadores, jubilados y pensionados de Argentina, por lo que crece el interés por saber cómo verificar si el monto depositado coincide con lo que establece la legislación laboral. La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) representa uno de los ingresos más importantes del año y su correcta liquidación depende de diversos factores.

La normativa vigente establece que el pago debe realizarse antes del 30 de junio. Sin embargo, la ley contempla un margen administrativo de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que algunas acreditaciones podrían concretarse durante los primeros días de julio.

Ante este escenario, especialistas recomiendan revisar detenidamente el recibo de sueldo y comparar los montos percibidos con los haberes cobrados durante el primer semestre del año para detectar posibles errores de cálculo.

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario se calcula tomando como referencia la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026. Sobre ese salario bruto se aplica una fórmula sencilla: dividir el monto por dos.

Por ejemplo, si el mejor sueldo bruto del semestre fue de $1.000.000, el aguinaldo bruto correspondiente será de $500.000. Posteriormente, sobre esa suma se aplicarán los descuentos obligatorios previstos por la legislación laboral.

Foto: Archivo Elonce.

Un aspecto fundamental es que el cálculo siempre debe realizarse sobre el salario bruto y no sobre el sueldo de bolsillo. Muchas diferencias detectadas por los trabajadores suelen originarse en esta confusión.

Qué conceptos se incluyen en la liquidación

La ley establece que el aguinaldo debe calcularse sobre la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto. Esto significa que no solo se toma en cuenta el sueldo básico.

También forman parte de la base de cálculo las horas extras, las comisiones, los premios, la antigüedad, las bonificaciones y los adicionales previstos por los convenios colectivos de trabajo.

En consecuencia, un trabajador que haya realizado horas extras o percibido premios durante un mes determinado podría registrar una remuneración superior al resto del semestre y ese período será el que determine el monto del SAC.

Los conceptos que no integran el cálculo

No todos los pagos realizados por una empresa deben incorporarse al cálculo del aguinaldo. La legislación excluye los conceptos considerados no remunerativos.

Entre ellos figuran las asignaciones familiares, la asignación por maternidad, los viáticos con comprobantes, determinados beneficios sociales y las sumas no remunerativas acordadas en algunas negociaciones paritarias, salvo disposición expresa en contrario.

Foto: Archivo Elonce.

Por ese motivo, resulta importante identificar correctamente qué conceptos integran el salario remunerativo y cuáles quedan fuera de la base utilizada para determinar el aguinaldo.

Cómo identificar el SAC en el recibo de sueldo

Los especialistas recomiendan verificar que el aguinaldo aparezca claramente detallado en el recibo. Dependiendo del sistema utilizado por cada empleador, puede figurar bajo distintas denominaciones.

Las más frecuentes son “SAC”, “Aguinaldo” o “SAC Primer Semestre”. Lo importante es que aparezca discriminado de manera independiente y no mezclado con la remuneración habitual del mes.

Además, el trabajador puede comparar el importe informado con el resultado obtenido al aplicar la fórmula legal sobre su mejor sueldo bruto del semestre.

Los descuentos que reducen el monto final

Al igual que sucede con el salario mensual, el aguinaldo está alcanzado por distintos aportes obligatorios que reducen el importe neto que finalmente recibe el trabajador.

Entre los principales descuentos se encuentran el aporte jubilatorio del 11%, el 3% destinado al PAMI, el 3% correspondiente a la obra social y, en algunos casos, los aportes sindicales establecidos por convenio.

Foto: Archivo Elonce.

Por esa razón, el dinero efectivamente depositado suele ser inferior al monto bruto calculado inicialmente. Esta diferencia no implica necesariamente un error de liquidación.

Cuándo corresponde cobrar un aguinaldo proporcional

Existen situaciones particulares en las que el trabajador no percibe el aguinaldo completo. Esto ocurre cuando la relación laboral comenzó durante el semestre o finalizó antes de la fecha de pago, señaló Iprofesional.

En esos casos, el empleador debe calcular el SAC de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. El mismo criterio se aplica cuando existieron períodos que no generaron remuneración o devengamiento salarial.

Asimismo, quienes finalicen la relación laboral por renuncia, despido o cualquier otra causa mantienen el derecho a cobrar el aguinaldo proporcional generado hasta la fecha de desvinculación.

Qué hacer ante una posible diferencia

Si luego de revisar los recibos de sueldo aparecen inconsistencias entre el monto cobrado y el que surge del cálculo legal, los especialistas recomiendan solicitar una explicación detallada al área de Recursos Humanos o Administración de la empresa.

Contar con todos los recibos del período comprendido entre enero y junio suele ser suficiente para realizar una verificación preliminar y detectar eventuales errores.

La revisión temprana permite reclamar diferencias antes de que transcurra un tiempo prolongado desde la liquidación. Por ello, conocer las reglas básicas del cálculo del aguinaldo se convierte en una herramienta fundamental para garantizar el correcto cumplimiento de este derecho laboral.