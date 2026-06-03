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Cumplía tareas comunitarias por conducir ebrio y volvió dar positivo en un control de alcoholemia

Un joven de 22 años fue detectado con alcoholemia positiva en un operativo de la ANSV sobre la Ruta Nacional 8. Un año atrás había sido inhabilitado por el mismo motivo y actualmente cumplía tareas comunitarias.

3 de Junio de 2026
Joven volvió a dar positivo en un control de alcoholemia
Joven volvió a dar positivo en un control de alcoholemia

Un joven de 22 años fue detectado con alcoholemia positiva en un operativo de la ANSV sobre la Ruta Nacional 8. Un año atrás había sido inhabilitado por el mismo motivo y actualmente cumplía tareas comunitarias.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor de 22 años que manejaba con 0,39 de alcohol en sangre durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje Pilar. En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al volante, por lo que cualquier resultado positivo constituye una infracción.

 

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el joven reconoció que actualmente cumple tareas comunitarias por una alcoholemia positiva registrada el año pasado: "Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate".

 

Ante la consulta de los agentes sobre el resultado positivo, intentó justificar la situación argumentando que había consumido una ensalada con vinagre durante una reunión familiar y que también había tomado una copa de vino porque "me dio para probar el abuelo de ella", en referencia a su novia. Ante la medición del alcoholímetro, el personal de la ANSV fue contundente: "Esto es una alcoholemia positiva, no es la ensalada. Esto es alcohol".

 

Vasos con alcohol dentro del vehículo y llamados desesperadosDurante la fiscalización, el conductor llamó telefónicamente a sus padres para intentar resolver la situación: "¿Podés hablar con papá, por favor? Despertalo", se lo escucha decir en una conversación registrada por las cámaras del operativo.

 

Además, dentro del vehículo, donde viajaba acompañado por su novia, los agentes observaron vasos con bebidas alcohólicas, elementos que quedaron documentados como parte del procedimiento: "Yo no lo toqué, lo compré para ella", se excusó el conductor.Como consecuencia de la infracción, se le retuvo la licencia de conducir.

 

También deberá afrontar una multa de hasta 2.215.000 pesos y enfrenta una nueva inhabilitación que puede extenderse entre 3 y 18 meses.

194 alcoholemias positivas durante el fin de semana

Este control se dio en el marco de un amplio despliegue de fiscalización realizado por la ANSV durante el fin de semana sobre la Ruta Nacional 8, en el peaje Pilar, y sobre la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15, los días sábado y domingo, respectivamente.

 

En total, los agentes de la ANSV controlaron 4.770 vehículos, labraron 263 infracciones y detectaron 194 alcoholemias positivas. Los registros más elevados alcanzaron los 2,08 y 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

La ANSV mantiene controles permanentes en todo el país para detectar y sancionar conductas peligrosas al volante. Cada alcoholemia positiva identificada es un riesgo menos en la ruta y una posible tragedia evitada.

Temas:

control de alcoholemia tareas comunitarias Ensalada alcoholemia positiva ANSV controles
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