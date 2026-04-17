Federación: aseguran que apareció la imagen de la Virgen en el tronco de una palmera

Una imagen captada en Federación generó repercusión en las últimas horas luego de que vecinos afirmaran haber identificado la figura de la Virgen en el tronco de una palmera.

El hecho ocurrió en un patio de comidas de la ciudad de Federación, donde la particular silueta en la corteza del árbol fue advertida por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente difundida a través de redes sociales.

La fotografía comenzó a circular rápidamente y generó múltiples reacciones entre los usuarios, lo que contribuyó a que el caso se volviera viral en pocas horas.

Una imagen que genera distintas interpretaciones

Quienes compartieron la imagen sostienen que en el tronco puede distinguirse claramente una figura que remite a la Virgen, lo que despertó sorpresa entre vecinos de Federación.

Para algunos, se trata de una manifestación religiosa o una señal, mientras que otros plantean una explicación vinculada a las formas naturales del árbol, según informó Radio City.

Imagen de la virgen en Federación.

En ese sentido, especialistas suelen indicar que este tipo de fenómenos pueden estar asociados a la percepción visual, donde las texturas y relieves generan figuras reconocibles.

Repercusión en redes sociales

La difusión de la imagen en redes sociales amplificó el impacto del hecho en Federación, donde se multiplicaron los comentarios y las interpretaciones.

Algunos usuarios manifestaron su asombro ante la supuesta aparición, mientras que otros se mostraron escépticos y atribuyeron la figura a un efecto óptico.

El episodio volvió a poner en discusión este tipo de situaciones que, en distintos puntos del país, suelen generar debates entre creencias religiosas y explicaciones naturales.

No es la primera vez que en Federación o en otras localidades se registran imágenes similares en objetos o superficies que despiertan interpretaciones diversas.