Siguen en estado crítico las adolescentes que sobrevivieron a fatal accidente en la ruta 20

Así quedó uno de los autos involucrados en el choque

Las dos adolescentes que sobrevivieron al devastador choque frontal ocurrido en la ruta provincial 20, cerca de Gilbert, se encuentran en estado crítico y con pronóstico reservado.

Martina Michel Moyano, de 16 años, oriunda de Urdinarrain, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú en grave estado. Se encuentra en coma farmacológico, con asistencia mecánica ventilatoria y presenta contusión pulmonar bilateral. De esta manera, su pronóstico continúa siendo reservado.

Por su parte, Elina Gay, también de 16 años, está en el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, en condición crítica. En ese sentido, se mantiene en coma inducido, intubada con respiración mecánica asistida en la unidad de terapia intensiva. Al igual que Michel Moyano, su estado es grave y reservado, indica R2820.

Cabe recordar que el trágico accidente se produjo alrededor de las 4.30 de la madrugada del domingo 4 de enero, cuando un violento impacto frontal entre un Fiat Palio y una Volkswagen Suran cobró la vida de tres personas.

En efecto, las víctimas fatales fueron identificadas como Jonathan Morh, de 19 años, con domicilio en Colonia San Antonio, quien viajaba junto a las dos adolescentes sobrevivientes; y Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79 años, ambas residentes de Villa Elisa, departamento Colón, que se trasladaban en la Suran.

Finalmente, el conductor de la Volkswagen Suran, Cristian Claus, de 39 años, logró sobrevivir, aunque sufrió fracturas en el fémur y el maxilar.