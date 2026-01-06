Trágico choque sobre Ruta 20: las adolescentes que sobrevivieron continúan en estado reservado

Trágico choque en Ruta 20. Las adolescentes que sobrevivieron a la tragedia vial registrada el domingo sobre Ruta Provincial 20 continúan en estado reservado. Se trata de Elina Judith Gay, de 16 años, quien permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Concepción del Uruguay; la adolescente ingresó ayer a quirófano por una intervención quirúrgica por diagnóstico de abdomen agudo y su estado es grave. Mientras que Martina Michel Moyano, de 17 años, continúa internada en el hospital Centenario de Gualeguaychú y su pronóstico sigue siendo reservado, mientras permanece bajo estricta vigilancia para evaluar cualquier complicación derivada del accidente.

El choque fatal Ruta Provincial 20 ocurrió durante la madrugada de este domingo cerca del acceso a Gilbert, con saldo de tres personas fallecidas y dos heridos. Las víctimas fatales fueron Jonathan Morh, de 19 años, y dos mujeres de Villa Elisa, Andrea Bogado (32) y Blanca Uran (79).

Tragedia vial sobre Ruta Provincial 20 (foto Elonce)

El accidente involucró a un Fiat Palio y una Volkswagen Suran, ambos vehículos con las trompas destrozadas. La fiscal Natalia Bartolo, a cargo de la investigación, indicó que el choque frontal ocurrió en un tramo recto de la ruta que se encuentra en buen estado. Las primeras pericias sugieren que pudo haberse tratado de un intento de sobrepaso, aunque esta hipótesis aún debe confirmarse.

Ambas jóvenes son oriundas de Urdinarrain y, según familiares, viajaban junto a otros ocupantes del vehículo. La gravedad del impacto fue tal que, a pesar de llevar cinturones de seguridad, sufrieron lesiones severas que requieren atención constante y monitoreo especializado.

Por su parte, Cristian Claus, de 39 años y conductor de la Volkswagen Suran, sufrió fracturas en fémur y maxilar, pero su estado es estable y se encuentra fuera de peligro en el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain.