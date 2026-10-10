Entre Ríos inicia el fin de semana largo con tiempo inestable: cómo seguirá el domingo y lunes

El tiempo en Entre Ríos tendrá un comienzo de fin de semana largo con probabilidades de lluvia y temperaturas moderadas. Este sábado 10 de octubre, las máximas previstas para las ciudades relevadas se ubican entre los 17 y los 19 grados, mientras que el domingo y el lunes presentarían condiciones más estables.

En Paraná se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 19. El pronóstico indica neblinas por la mañana, lluvias durante la tarde y cielo mayormente nublado hacia la noche.

La probabilidad de precipitaciones en la capital provincial será de entre el 10% y el 40% por la tarde y bajará a un rango de entre el 0% y el 10% por la noche. Los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, con una disminución al finalizar la jornada.

Dónde hay mayores probabilidades de lluvia este sábado

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se prevén mínimas de 11 grados y máximas de 17. Ambas ciudades presentan las mayores probabilidades de lluvia de los pronósticos relevados: entre el 40% y el 70% por la mañana y entre el 10% y el 40% durante la tarde.

Para Concordia y Federación, el tiempo estará inestable durante buena parte del sábado, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% tanto por la mañana como por la tarde. En las dos localidades se esperan temperaturas de entre 12 y 19 grados y una disminución de las chances de lluvia hacia la noche.

La Paz y Villaguay tendrán mínimas de 12 grados y máximas de 19. Al igual que en Paraná, se anticipan neblinas matinales y posibilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% por la tarde, seguidas por una noche mayormente nublada.

El domingo mejoran las condiciones en Entre Ríos

Para el domingo 11 de octubre se espera una mejora del tiempo en Entre Ríos, con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas máximas subirán levemente respecto del sábado.

En Paraná, La Paz y Villaguay se prevén mínimas de 11 grados y máximas de 20, con neblinas al comienzo de la jornada y cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde. Concordia y Federación tendrán el mismo rango térmico, aunque con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10% durante la madrugada.

Gualeguaychú y Concepción del Uruguay registrarán mínimas de 10 grados y máximas de 19. En ambas ciudades se esperan neblinas en la madrugada, nubosidad parcial durante el día y probabilidades de lluvia de entre el 0% y el 10%, que descenderán al 0% por la noche.

Qué se espera para el lunes del fin de semana largo

El lunes 12 de octubre mantendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado en las siete ciudades relevadas de Entre Ríos. Las máximas serán ligeramente inferiores a las del domingo y no se anticipan probabilidades elevadas de lluvia.

Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación tendrán mínimas de 12 grados y máximas de 19. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante la madrugada y la mañana y de entre el 0% y el 10% para la tarde y la noche.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se esperan temperaturas de entre 10 y 18 grados, sin precipitaciones previstas. Los vientos oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora en la primera parte del día y entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.