Bloqueo atmosférico en Argentina: qué pasará con las lluvias y el tiempo en Entre Ríos

El bloqueo atmosférico en Argentina condicionó las condiciones meteorológicas durante este viernes 9 de octubre y continuará influyendo en distintas regiones del país durante el fin de semana y los próximos días. El fenómeno, provocado por una persistente configuración de altas y bajas presiones sobre el Atlántico Sur, dificulta el desplazamiento de los sistemas frontales y favorece las precipitaciones recurrentes en algunas provincias. En Entre Ríos, sin embargo, el pronóstico anticipa un panorama más estable.

De acuerdo con el análisis meteorológico, la presencia de un sistema de alta presión sobre el océano Atlántico, combinado con áreas de baja presión ubicadas mar adentro del Río de la Plata, alteró la circulación habitual de los frentes. Esta situación mantuvo condiciones de inestabilidad en el norte del Litoral, sectores centrales del país y el norte de la Patagonia.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para Paraná un fin de semana con nubosidad variable, temperaturas moderadas y bajas probabilidades de precipitaciones. Las máximas oscilarán entre los 19 y 20 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 11 y 13 grados.

Cómo estará el tiempo en Entre Ríos durante el fin de semana

Para este sábado 10 de octubre, el SMN prevé en Paraná una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados. Durante la jornada predominará la nubosidad variable, con algunos períodos de cielo parcialmente nublado y probabilidades de precipitaciones de entre 0 y 10%.

El domingo 11 presentará condiciones similares, aunque con un leve descenso de la temperatura mínima, que llegará a los 11 grados. La máxima alcanzará los 20 grados y no se esperan precipitaciones durante la jornada, según los datos oficiales disponibles.

En tanto, para el lunes 12 de octubre, el organismo meteorológico anticipa una mínima de 12 grados y una máxima de 19 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las probabilidades de lluvias continuarán siendo bajas, por lo que el comienzo de la próxima semana mantendría condiciones relativamente estables en la capital entrerriana.

Dónde se concentrarán las tormentas más importantes

El escenario será diferente en el noreste argentino, donde un frente prácticamente estacionario favorecerá el desarrollo de chaparrones y tormentas de variada intensidad. Las provincias de Misiones, Formosa y el norte de Corrientes se encuentran entre las regiones más expuestas a estos fenómenos.

Misiones concentrará buena parte de la actividad durante el fin de semana. Aunque el sábado podría registrarse un mejoramiento temporal, la cercanía del sistema frontal mantendrá la posibilidad de nuevas precipitaciones durante las jornadas siguientes.

Por otra parte, sobre Buenos Aires y sectores del centro y sur del Litoral podrían desarrollarse lluvias y chaparrones dispersos. La persistente circulación de aire húmedo proveniente del Atlántico será uno de los factores que favorecerá estos episodios, aunque su distribución e intensidad podrán variar según la evolución de los sistemas atmosféricos.

Qué es un bloqueo atmosférico y por qué provoca lluvias persistentes

El bloqueo atmosférico es una configuración de la circulación del aire que dificulta el desplazamiento habitual de los sistemas meteorológicos. Como consecuencia, determinadas condiciones pueden permanecer durante varios días sobre una misma región, ya sean precipitaciones, nubosidad o períodos de estabilidad.

En esta oportunidad, el anticiclón ubicado sobre el Atlántico Sur mantiene el ingreso de humedad hacia el territorio argentino. Al mismo tiempo, los sistemas frontales provenientes del Pacífico encuentran dificultades para avanzar y tienden a debilitarse o desviarse hacia latitudes más australes.

Esta situación también afecta al norte de la Patagonia, especialmente a Río Negro y Neuquén, donde continuarán los períodos de inestabilidad. Durante el comienzo de la próxima semana podrían registrarse nuevos chaparrones y tormentas sobre el Alto Valle y el Valle Medio de Río Negro, además de precipitaciones en sectores de la estepa.

Qué se espera para la próxima semana

La persistencia del bloqueo atmosférico podría prolongar las condiciones de inestabilidad en distintas regiones del país durante buena parte de la próxima semana. Sin embargo, los mejoramientos temporales no necesariamente significarán el final de las precipitaciones en las zonas más afectadas.

En Entre Ríos, el panorama inicial será diferente. Para Paraná, el SMN anticipa que el martes 13 la temperatura mínima rondará los 11 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. El miércoles 14 se esperan valores entre los 15 y 21 grados, con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas en el pronóstico consultado, publicó Meteored.

De esta manera, el bloqueo atmosférico continuará influyendo en las condiciones meteorológicas de Argentina, pero Entre Ríos tendría jornadas mayormente estables, con temperaturas agradables y bajas probabilidades de lluvias. La evolución de los sistemas de presión será determinante para establecer si este escenario se mantiene durante el resto de la semana.